Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación (RS)

El comediante Ojitos de Huevo es atacado por el luchador El Grande Americano durante una función de la Triple A, provocando indignación entre el público y en redes sociales.

El momento ocurre en la cartelera especial de la empresa, que desde su compra por la WWE ha incrementado la presencia de luchadores estadounidenses y la integración de figuras de la cultura popular mexicana.

La Triple A vive una noche agitada tras el ataque a Ojitos de Huevo

Durante el evento, Andrea Bazarte, presentadora del programa de la Triple A, entrevista a varias celebridades entre las que se encuentran la cantante Litzy y el comediante Ojitos de Huevo.

Al tomar el micrófono y participar en la transmisión, el humorista es sorprendido por El ‘Original’ Grande Americano, quien lo toma de la playera, lo arrastra fuera de las gradas y lo lanza al piso frente a la audiencia. El luchador le aplica una llave y lo sujeta del pie, sin mostrar consideración por la condición visual del comediante.

Al ver la agresión, Andrea Bazarte interviene y cachetea al luchador para que lo suelte. La reacción de El Grande Americano es inmediata y comienza a intimidar a la conductora.

La Triple A vive una noche agitada tras el ataque a Ojitos de Huevo

En ese momento, aparece otro luchador, El Grande Americano, quien enfrenta a su homónimo estadounidense para defender a Bazarte, generando una pelea entre ambos que culmina en el anuncio de un combate máscara contra máscara en una próxima función.

El ataque genera indignación entre el público y la afición de la Triple A

La escena circula rápidamente en redes sociales y medios digitales. Diversos usuarios y fanáticos de la Triple A expresan su indignación ante la agresividad de El Grande Americano contra Ojitos de Huevo.

La polémica crece al considerar la condición de ceguera del comediante, quien desde hace años ha ganado reconocimiento por su trabajo en el stand up y la televisión. La intervención de Andrea Bazarte, aunque valiente, termina también en un acto de intimidación por parte del luchador, lo que amplifica la controversia.

Quién es Ojitos de Huevo, Alexis Renato Arroyo Mendoza

Alexis Renato Arroyo Mendoza, conocido como Ojitos de Huevo, es uno de los comediantes más destacados de México. Nacido con una discapacidad visual, ha construido una carrera en el stand up y la televisión, caracterizándose por su humor directo y su capacidad para abordar temas de discapacidad y vida cotidiana en tono ligero. En los últimos años, se convierte en referente de la comedia mexicana y en símbolo de inclusión y diversidad en los medios.

Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación

La presencia de Ojitos de Huevo en la Triple A es parte de las estrategias de la empresa para acercar el espectáculo de la lucha libre a figuras populares fuera del ring. Tras el incidente, el comediante no reporta lesiones graves, pero la situación reaviva el debate sobre los límites del entretenimiento y el respeto a los invitados.