Revelan molestia en los jugadores de Cruz Azul por el servicio en el Estadio Banorte tras empatar con el América

Cruz Azul empató contra el América (REUTERS)

El Clásico Joven vivió una nueva edición en el Estadio Banorte, con un desenlace que dejó molestia en los aficionados de ambos clubes pero también en los jugadores de la Máquina. América y Cruz Azul firmaron un empate de 1 a 1 que reflejó la paridad de fuerzas y el momento que viven ambos conjuntos.

El primer gol llegó por obra de Patricio Salas, quien conectó un cabezazo preciso a primer poste, luego de un centro bien colocado de Alex Zendejas. La acción adelantó a las Águilas y obligó a la Máquina a buscar el empate antes del descanso.

La respuesta cementera no tardó en llegar. En los instantes finales de la primera parte, Omar Campos se hizo presente en el área rival y logró igualar el marcador con una definición poco convencional, frustrando la ilusión de ventaja para los de Coapa. Ambos equipos lograron asegurar un punto que les permite permanecer en la zona de liguilla del torneo.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul's Omar Campos celebrates with teammates after scoring their first goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Molestia en jugadores de Cruz Azul

Jugadores de Cruz Azul expresaron su molestia por la falta de agua caliente en los vestidores del Estadio Banorte tras su partido ante el América. De acuerdo con el periodista de ESPN César Caballero, el plantel señaló que tampoco se ofrecieron otros servicios básicos al concluir el encuentro.

Caballero sostuvo que, aunque el Estadio Azteca presenta mejoras en su infraestructura, aún enfrenta pendientes rumbo al Mundial 2026. Cabe señalar que el recinto, que será una de las sedes principales, aún registra quejas por detalles que afectan la experiencia de los equipos locales y visitantes.

“Me cuentan que hay mucha molestia en los jugadores de CAZ porque no hubo agua caliente en sus vestidores para ducharse post partido además de otros servicios que no fueron provistos por el estadio. El Azteca quedó lindo pero aún tiene algunos detalles que mejorar rumbo al mundial”, escribió el periodista.

Jugadores de Cruz Azul expresaron su molestia por la falta de agua caliente en los vestidores del Estadio Azteca tras su partido ante el América (Captura de pantalla)

Reacción en la afición de Cruz Azul

Miles de seguidores recurrieron a las plataformas digitales tras el pitido final en el Estadio Banorte. En sus mensajes, prevaleció una crítica directa: la mayoría responsabilizó a Nicolás Larcamón del momento complejo que atraviesa el club. La inconformidad no es nueva; la jornada anterior, tras el encuentro ante LAFC, la misma figura recibió cuestionamientos reiterados.

La presión sobre el técnico argentino se intensificó en las últimas fechas. Aunque el equipo cementero logró evitar una nueva caída, no logró disipar las dudas ni cambiar la percepción de quienes exigen resultados inmediatos.

¿Qué sigue para la Máquina?

Luego del enfrentamiento ante LAFC, el calendario de los cementeros contempla tres partidos más en la fase regular de la liga: Tijuana, Querétaro y Necaxa serán sus últimos rivales antes de la etapa decisiva.

Estos encuentros definirán la posición final de Cruz Azul en la tabla y su acceso a la siguiente ronda del campeonato nacional. La seguidilla de partidos obliga al cuerpo técnico a gestionar el plantel con precisión para evitar desgaste físico y lesiones.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Cruz Azul - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - April 11, 2026 Cruz Azul's Agustin Palavecino in action REUTERS/Eloisa Sanchez

El desenlace de la serie ante LAFC determinará el rumbo inmediato del club, ya que avanzar en la Concachampions implicará una mayor carga competitiva, mientras que una eliminación enfocaría al equipo únicamente en la liga mexicana.

Cruz Azul se encuentra en una fase crucial de la temporada: debe intentar remontar una serie adversa en la Concachampions y, posteriormente, buscar buenos resultados en sus últimos compromisos de liga para asegurar un lugar óptimo en la liguilla.