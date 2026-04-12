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Psilocibina: ¿Qué es, cuáles son sus beneficios en salud mental y es legal consumirla en México en 2026?

Presente en los llamados “hongos mágicos”, ha despertado interés científico por su posible uso en tratamientos de salud mental

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Presente en los llamados “hongos mágicos”, ha despertado interés científico por su posible uso en tratamientos de salud mental
Presente en los llamados “hongos mágicos”, ha despertado interés científico por su posible uso en tratamientos de salud mental

La psilocibina es un compuesto psicodélico natural que se encuentra en diversas especies de hongos. Al ser ingerida, el cuerpo la transforma en psilocina, una sustancia que interactúa con los receptores de serotonina en el cerebro, neurotransmisor clave en la regulación del estado de ánimo, la percepción y la cognición.

Este proceso provoca alteraciones en la percepción sensorial, cambios emocionales y modificaciones en la forma de pensar. Por ello, su uso ha estado históricamente vinculado tanto a prácticas tradicionales como a contextos recreativos y, más recientemente, a investigaciones científicas.

¿Cuáles son los beneficios de la psilocibina en la salud mental?

En los últimos años, la psilocibina ha sido objeto de múltiples estudios clínicos que analizan su potencial terapéutico en el tratamiento de trastornos mentales. Entre los principales hallazgos destacan:

  • Depresión resistente a tratamiento: investigaciones sugieren que puede ayudar a reducir síntomas en pacientes que no han respondido a antidepresivos tradicionales.
  • Ansiedad: especialmente en personas con enfermedades graves, se ha observado una disminución de la ansiedad y el miedo.
  • Adicciones: algunos ensayos clínicos apuntan a resultados positivos en la reducción del consumo de alcohol y tabaco.
  • Neuroplasticidad: se ha asociado con cambios en la conectividad cerebral, lo que podría facilitar nuevas formas de procesamiento emocional.

Especialistas enfatizan que estos efectos se han documentado en entornos controlados, con supervisión médica y apoyo psicológico, por lo que no deben extrapolarse al consumo recreativo.

La psilocibina, presente en los llamados “hongos mágicos”, es objeto de investigación científica por sus posibles beneficios en la salud mental, aunque en México su consumo continúa siendo ilegal conforme a la legislación vigente
La psilocibina, presente en los llamados “hongos mágicos”, es objeto de investigación científica por sus posibles beneficios en la salud mental, aunque en México su consumo continúa siendo ilegal conforme a la legislación vigente

Riesgos y efectos secundarios del consumo

A pesar de su potencial, la psilocibina no está exenta de riesgos. Entre los efectos adversos más comunes se encuentran:

  • Episodios de ansiedad intensa o “mal viaje”
  • Confusión, paranoia o desorientación
  • Posibles efectos negativos en personas con antecedentes de trastornos psiquiátricos

Además, factores como la dosis, el entorno y el estado emocional del usuario pueden influir de manera significativa en la experiencia, aumentando su imprevisibilidad.

¿Es legal la psilocibina en México en 2026?

En México, la psilocibina está clasificada como una sustancia psicotrópica prohibida conforme a la Ley General de Salud. Esto implica que:

  • Su consumo recreativo no está permitido
  • No cuenta con aprobación oficial para uso médico
  • La posesión, producción o comercialización pueden derivar en sanciones legales

Si bien existen comunidades indígenas —particularmente en regiones del sur del país— donde el uso de hongos con psilocibina forma parte de prácticas tradicionales, esta situación no equivale a una legalización general.

Gráfico de Marcelo Regalado
La psilocibina, presente en los llamados “hongos mágicos”, es objeto de investigación científica por sus posibles beneficios en la salud mental, aunque en México su consumo continúa siendo ilegal conforme a la legislación vigente

¿Puede cambiar la regulación en el futuro?

El creciente interés científico ha abierto el debate sobre una posible regulación para fines terapéuticos. No obstante, hasta 2026 no se han aprobado reformas que permitan su uso médico o su despenalización en México.

La psilocibina se posiciona como una sustancia con potencial relevante en el campo de la salud mental, respaldada por investigaciones que exploran su eficacia en trastornos como la depresión y la ansiedad. Sin embargo, en México su uso sigue restringido por la legislación vigente.

El contraste es evidente: mientras la ciencia avanza en la comprensión de sus beneficios, el marco legal mexicano mantiene una postura prohibitiva, lo que obliga a abordar el tema con cautela tanto desde la salud pública como desde el ámbito jurídico.

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