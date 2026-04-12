México

Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

La agrupación Tropa Colombiana Original informó que el deceso ocurrió durante las primeras horas del domingo 12 de abril

Guardar
El cantante Paco Silva en un escenario, con gorra y chaqueta, sonríe y levanta los pulgares hacia arriba, frente a un público oscuro
El cantante Paco Silva sonríe y levanta los pulgares en el escenario, rodeado por su público, en una imagen que celebra su legado musical tras su reciente fallecimiento. (Facebook)

El músico Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, falleció la madrugada de este domingo 12 de abril de 2026 en Nuevo Laredo, lo que provocó una ola de reacciones en la escena musical del norte del país.

La noticia se confirmó a través de las redes oficiales de la agrupación, donde se informó que el deceso ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana. En el mensaje, los integrantes expresaron su pesar por la pérdida de quien consideraron pieza clave en la historia del grupo, tanto por su legado artístico como por su influencia personal.

Más de 40 años de trayectoria

Originario de la colonia Independencia, en Monterrey, Francisco Javier Silva Flores, nombre real del músico, construyó una carrera de más de cuatro décadas. Desde la fundación de La Tropa Colombiana en 1984, impulsó un estilo que fusionó la cumbia colombiana con el sello regiomontano.

La agrupación logró consolidarse como referente del género en el noreste de México y alcanzó reconocimiento más allá de las fronteras nacionales. Su repertorio incluye temas que mantienen vigencia en el gusto del público como “20 Años”, “El Gallo Moro”, “La Mujer del Zapatero” y “Los Caminos de la Vida”.

Este último tema se convirtió en uno de los más representativos de su trayectoria, al posicionarse como un clásico dentro del repertorio tropical en México.

El cantante Paco Silva sonríe, llevando una camisa roja estampada y un sombrero vueltiao tradicional, con un cielo de fondo y las letras Q.E.P.D
La noticia fue confirmada por La Tropa Colombiana. (Tropa Colombiana Original: Facebook)

Un legado que marcó generaciones

El impacto de Paco Silva no se limitó a los escenarios. Su propuesta musical influyó en nuevas generaciones de artistas que encontraron en su estilo una referencia para desarrollar proyectos dentro de la cumbia y la música grupera.

Durante los últimos años, el músico enfrentó problemas de salud relacionados con la diabetes. A pesar de ello, mantuvo actividad profesional y continuó presentándose ante su público.

Tras confirmarse su fallecimiento, seguidores, colegas y páginas especializadas han compartido mensajes de condolencias, destacando su aportación a la cultura popular y su papel en la consolidación de la cumbia en el norte del país.

Sin detalles oficiales sobre las causas

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte ni información sobre los servicios funerarios. La incertidumbre no ha impedido que el nombre de Paco Silva se mantenga en tendencia, acompañado de homenajes y recuerdos de su música.

Con su partida, la escena tropical pierde a una de sus figuras más representativas, cuyo legado permanece en cada canción que marcó a generaciones enteras.

Temas Relacionados

Paco SilvaMonterreyNuevo LeónCumbiamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

Guadalupe Fernández Valencia fue identificada como una operadora clave en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

Hallan cinco cuerpos con huellas de violencia dentro de una vivienda en Colima

Vecinos alertaron por olores en un domicilio de Manzanillo; autoridades acordonaron el sitio y trasladaron los restos al Semefo sin identificar a las víctimas

Hallan cinco cuerpos con huellas de violencia dentro de una vivienda en Colima

La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

La cantante fue la más reciente víctima de noticias falsas que se viralizaron en TikTok y Facebook

La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

Podrían tumbar canal de Saskia Niño de Rivera tras demanda de la hija de Carmen Salinas

La controversia crece tras señalamientos en un podcast y la familia de la actriz responde con acciones legales contundentes

Podrían tumbar canal de Saskia Niño de Rivera tras demanda de la hija de Carmen Salinas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Tucker Carlson admitió que EEUU tiene corresponsabilidad en la crisis con México y que conoce personas involucradas en narcotráfico estatal

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

Quién es “La Patrona”, la mujer de más alto rango en Los Chapitos que supervisaba el tráfico de drogas

“El Gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el tráfico de drogas”, experto rompe el discurso contra México

Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

Con el uso de palos y piedras: arrestan a dos hombres que liberaron a dos detenidos en Chiapas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de abril: rescatan a tres víctimas de trata en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

Podrían tumbar canal de Saskia Niño de Rivera tras demanda de la hija de Carmen Salinas

“No manches”: conductor se queda en shock al descubrir que su pasajero era Luis Fonsi

Pódcast de Titi Jaques y Pedro Prieto se sale de control tras exposición de una microinfidelidad: “Qué hijo de pu...”

Exatlón México: por qué no habrá eliminación este domingo 12 de abril

DEPORTES

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

Qué necesita la selección mexicana femenil para avanzar a la segunda fase de las eliminatorias en CONCACAF

La razón por la que Omar Campos lloró al anotar gol con Cruz Azul durante el Clásico Joven: “El futbol y sus momentos únicos”

Larcamón minimiza el empate ante América en el Clásico Joven: “No me siento conforme”

América con vida tras el Clásico Joven: Jardine lanza advertencia rumbo a la Liguilla

Confirmado: Isaac del Toro estará fuera de tres a seis semanas tras caída en la Vuelta al País Vasco