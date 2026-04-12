Muere Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, ícono de la cumbia en el norte de México

El cantante Paco Silva sonríe y levanta los pulgares en el escenario, rodeado por su público, en una imagen que celebra su legado musical tras su reciente fallecimiento. (Facebook)

El músico Paco Silva, fundador de La Tropa Colombiana, falleció la madrugada de este domingo 12 de abril de 2026 en Nuevo Laredo, lo que provocó una ola de reacciones en la escena musical del norte del país.

La noticia se confirmó a través de las redes oficiales de la agrupación, donde se informó que el deceso ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana. En el mensaje, los integrantes expresaron su pesar por la pérdida de quien consideraron pieza clave en la historia del grupo, tanto por su legado artístico como por su influencia personal.

Más de 40 años de trayectoria

Originario de la colonia Independencia, en Monterrey, Francisco Javier Silva Flores, nombre real del músico, construyó una carrera de más de cuatro décadas. Desde la fundación de La Tropa Colombiana en 1984, impulsó un estilo que fusionó la cumbia colombiana con el sello regiomontano.

La agrupación logró consolidarse como referente del género en el noreste de México y alcanzó reconocimiento más allá de las fronteras nacionales. Su repertorio incluye temas que mantienen vigencia en el gusto del público como “20 Años”, “El Gallo Moro”, “La Mujer del Zapatero” y “Los Caminos de la Vida”.

Este último tema se convirtió en uno de los más representativos de su trayectoria, al posicionarse como un clásico dentro del repertorio tropical en México.

La noticia fue confirmada por La Tropa Colombiana. (Tropa Colombiana Original: Facebook)

Un legado que marcó generaciones

El impacto de Paco Silva no se limitó a los escenarios. Su propuesta musical influyó en nuevas generaciones de artistas que encontraron en su estilo una referencia para desarrollar proyectos dentro de la cumbia y la música grupera.

Durante los últimos años, el músico enfrentó problemas de salud relacionados con la diabetes. A pesar de ello, mantuvo actividad profesional y continuó presentándose ante su público.

Tras confirmarse su fallecimiento, seguidores, colegas y páginas especializadas han compartido mensajes de condolencias, destacando su aportación a la cultura popular y su papel en la consolidación de la cumbia en el norte del país.

Sin detalles oficiales sobre las causas

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales de su muerte ni información sobre los servicios funerarios. La incertidumbre no ha impedido que el nombre de Paco Silva se mantenga en tendencia, acompañado de homenajes y recuerdos de su música.

Con su partida, la escena tropical pierde a una de sus figuras más representativas, cuyo legado permanece en cada canción que marcó a generaciones enteras.