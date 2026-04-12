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La verdad detrás de los videos de IA que anuncian la muerte de Angélica María y cuál es su estado de salud

La cantante fue la más reciente víctima de noticias falsas que se viralizaron en TikTok y Facebook

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Primer plano de Angélica María, una mujer de piel clara y cabello rubio rizado, con maquillaje oscuro en los ojos y una camisa azul
Angélica María se encuentra activa, esperando volver a las telenovelas. (Angélica María: Instagram)

La cantante Angélica María se convirtió en la más reciente víctima de videos hechos con inteligencia artificial que buscan generar visualizaciones masivas a través de noticias falsas.

En horas recientes, dos videos compartidos originalmente en TikTok generaron zozobra entre los seguidores de “La Novia de México” por el uso de herramientas avanzadas de edición digital para la creación de reportajes donde se anuncia el deceso de la cantante de 81 años de edad.

La verdad detrás de los videos virales

La circulación de noticias falsas o tendenciosas en plataformas digitales ha tenido un crecimiento exponencial desde que Meta y X eliminaron filtros de verificación y dejaron a usuarios discernir la veracidad de la información que se comparte en Facebook y X.

En TikTok el contexto no es diferente. La información sensacionalista suele derivar en clics y visibilidad para creadores de contenido que buscan posicionarse rápidamente.

Una ramificación con alto impacto en visualizaciones son las muertes de famosos. En el caso de Angélica María, dos videos que retoman extractos de entrevistas recientes encendieron las alarmas entre sus seguidores.

Un clip anuncia el deceso de la artista a la edad de 81 años. Otro audiovisual con la misma repercusión en TikTok asegura que el entorno familiar de Angélica María tomó la decisión de alejarla del ojo público para pasar sus últimos días tras “perder la batalla”.

Dos mujeres con expresiones de angustia; una con la mano en la cara y otra con un teléfono. En el fondo, un cartel anuncia la "Última Hora: Acaba de fallecer Angélica María"
Dos mujeres expresan conmoción y tristeza al conocer los rumores infundados sobre el supuesto fallecimiento de la querida actriz y cantante Angélica María. (Captura de pantalla: X)

¿Cuál es el estado de salud de Angélica María?

A pesar de que los rumores dominaron la conversación pública y atrajeron la atención de medios de información, Angélica María no ha hecho declaraciones al respecto.

Sin embargo, sus últimas publicaciones sugieren que la actriz está lejos del retiro. En su cuenta de Instagram difundió un comercial en el que participó con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Días antes, en entrevista para el matutino Hoy, reconoció que existe la posibilidad para volver a trabajar en una telenovela. Cuestionada sobre rumores que la colocan en el elenco de la nueva versión de Muchacha italiana viene a casarse, la actriz respondió: “A ver qué pasa, estamos viendo eso con las fechas”.

Angélica María es vecina de su hija en EEUU.
Angélica María es vecina de su hija en EEUU. (Angélica Vale, YouTube)

En 2025, la actriz pausó proyectos personales para apoyar a su hija Angélica Vale en su proceso de divorcio. En noviembre pasado, la presentadora confirmó su separación del productor Otto Padrón tras 14 años de matrimonio.

Durante el tiempo que duró la relación, Angélica María fue muy cercana a la pareja, al grado de vivir en una casa contigua. Aunque Angélica Vale y Otto Padrón disociaron a la cantante de su ruptura, surgieron versiones que aseguraban que su presencia constante en la vida de la pareja generó tensiones que desgastaron el matrimonio.

Antes de Angélica María, figuras como Marco Antonio Solís y Victoria Ruffo fueron blanco de noticias falsas sobre su deceso.

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