Fer de la Mora niega rumor de infidelidad con Salvador Zerboni tras ruptura con Potro: “Todo fue mentira”

Fernanda de la Mora desmiente rotundamente toda relación sentimental con Salvador Zerboni tras su ruptura con Luis Caballero. (Composición fotográfica: Instagram/@zalvador zerboni/@ferdlm/@luispotrocaballero)

Fernanda de la Mora decidió hablar sin rodeos y poner fin a las especulaciones que la rodean tras su ruptura con Luis “Potro” Caballero. En medio de versiones que la vinculaban sentimentalmente con Salvador Zerboni, la joven fue contundente: no existe ninguna relación.

Durante un encuentro con medios, dejó claro que su prioridad no está en la polémica, sino en su familia. Aseguró que el proceso de separación se ha llevado con calma, lejos del escándalo que se generó en redes sociales.

La influencer también subrayó que, pese a la ruptura, mantiene una relación cordial con Potro, enfocada principalmente en el bienestar de su hijo, lo que ha permitido una dinámica estable entre ambos.

La influencer asegura que su prioridad es el bienestar de su hijo por encima de cualquier polémica mediática o rumores en redes sociales. - (Instagram: @ferdlm)

Ante los señalamientos que la colocaban en un supuesto triángulo amoroso, Fer no dudó en desmentir todo. “No tengo idea… ni siquiera me llevo con él, ni siquiera tengo contacto con él”, declaró sobre Zerboni.

La influencer incluso tomó con humor la situación, cuestionando el origen de las versiones que circularon. “¿De dónde sacan tanto rollo y tanto drama?”, expresó entre risas, evidenciando su incredulidad ante la magnitud del escándalo.

Para ella, la polémica creció sin fundamento. Insistió en que las historias difundidas carecen de sustento y que nunca existió una relación que justificara tales especulaciones.

Una separación sin conflicto y con enfoque en su hijo

Fernanda mantiene una relación cordial y cooperativa con Potro enfocada en la estabilidad y sana convivencia familiar para su hijo. - (Credito:IG@luispotrocaballero)

Fer explicó que el fin de su relación con Potro ocurrió en términos pacíficos. “Fue una separación muy tranquila… él es un papá súper presente, nos llevamos muy bien”, afirmó, destacando la convivencia sana que mantienen.

También reconoció que, aunque el proceso personal fue complicado, el ruido mediático lo hizo más difícil. “Se hizo demasiado rollo cuando no había ni siquiera nada… la realidad es que todo fue mentira”, sostuvo.

Ambos han optado por priorizar la estabilidad de su hijo, manteniendo comunicación constante y compartiendo responsabilidades, lo que ha evitado conflictos mayores.

Sin reconciliación y lejos de problemas legales

Respecto a demandas legales contra Luis Caballero, Fernanda marca distancia y aclara que no participará ni hará declaraciones sobre el tema.

La influencer dejó claro que no contempla retomar la relación sentimental con Potro. Considera que lo más importante ahora es mantener una buena convivencia como padres y seguir adelante por caminos separados.

Respecto a los temas legales que rodean a su expareja, prefirió no involucrarse. “La verdad es que yo no puedo hablar absolutamente nada de demandas ni nada legal, y el tema de Luis es de él”, puntualizó, marcando distancia total.

Con esta postura, Fer de la Mora busca cerrar el capítulo de rumores y enfocarse en su vida personal, dejando atrás la polémica que, según sus propias palabras, nunca tuvo fundamento.