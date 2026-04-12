¿Es saludable tomar café con leche todos los días? Esto dicen los expertos

Es una de las bebidas más consumidas en el desayuno, pero su impacto en la salud genera dudas

El café con leche forma parte de la rutina diaria de millones de personas en el mundo. Su preparación sencilla, sabor equilibrado y disponibilidad en hogares, restaurantes y hoteles lo convierten en una opción habitual para iniciar el día. Sin embargo, más allá de su popularidad, surge una pregunta clave: ¿es realmente saludable consumirlo todos los días?

De acuerdo con especialistas en nutrición, la respuesta no es absoluta. El impacto del café con leche en la salud depende de factores como la cantidad, la tolerancia individual y el estado del sistema digestivo de cada persona.

¿Qué ocurre al mezclar café y leche?

El café contiene taninos, compuestos con propiedades antioxidantes que contribuyen al cuidado del sistema inmunológico. Por su parte, la leche aporta caseína, una proteína de alto valor biológico que favorece el mantenimiento de la masa muscular.

Aunque ambos componentes son beneficiosos por separado, algunas versiones han sugerido que al combinarse pueden generar efectos adversos en el organismo, particularmente en el sistema digestivo. No obstante, expertos coinciden en que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que esta mezcla sea perjudicial por sí misma.

Lo que sí se ha observado es que los taninos del café pueden interferir ligeramente en la absorción de ciertos nutrientes, como el hierro, lo cual podría ser relevante en personas con deficiencias nutricionales.

Una taza de café con leche, una de las bebidas más consumidas en el desayuno, combina antioxidantes y proteínas, aunque su impacto en la digestión puede variar según cada organismo

Beneficios del café con leche en el consumo moderado

Consumido con moderación, el café con leche puede aportar diversos beneficios. La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que ayuda a mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento cognitivo.

A su vez, la leche complementa la bebida con calcio, proteínas y otros nutrientes esenciales. Para muchas personas, esta combinación también resulta menos agresiva que el café solo, ya que la leche puede suavizar la acidez.

En este sentido, tomar una o dos tazas al día suele considerarse un consumo adecuado dentro de una dieta equilibrada.

Posibles efectos negativos y quiénes deben tener precaución

A pesar de sus ventajas, el café con leche no está exento de efectos adversos en ciertos casos. Personas con intolerancia a la lactosa pueden experimentar molestias como inflamación, gases o malestar abdominal.

Asimismo, quienes padecen gastritis, reflujo o sensibilidad digestiva podrían notar que esta bebida agrava sus síntomas, especialmente si se consume en ayunas.

El exceso de cafeína también puede provocar nerviosismo, alteraciones del sueño o aumento de la frecuencia cardíaca, por lo que es importante controlar la cantidad diaria.