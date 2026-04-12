México

¿Es saludable tomar café con leche todos los días? Esto dicen los expertos

Es una de las bebidas más consumidas en el desayuno, pero su impacto en la salud genera dudas

Guardar
Es una de las bebidas más consumidas en el desayuno, pero su impacto en la salud genera dudas
Es una de las bebidas más consumidas en el desayuno, pero su impacto en la salud genera dudas

El café con leche forma parte de la rutina diaria de millones de personas en el mundo. Su preparación sencilla, sabor equilibrado y disponibilidad en hogares, restaurantes y hoteles lo convierten en una opción habitual para iniciar el día. Sin embargo, más allá de su popularidad, surge una pregunta clave: ¿es realmente saludable consumirlo todos los días?

De acuerdo con especialistas en nutrición, la respuesta no es absoluta. El impacto del café con leche en la salud depende de factores como la cantidad, la tolerancia individual y el estado del sistema digestivo de cada persona.

¿Qué ocurre al mezclar café y leche?

El café contiene taninos, compuestos con propiedades antioxidantes que contribuyen al cuidado del sistema inmunológico. Por su parte, la leche aporta caseína, una proteína de alto valor biológico que favorece el mantenimiento de la masa muscular.

Aunque ambos componentes son beneficiosos por separado, algunas versiones han sugerido que al combinarse pueden generar efectos adversos en el organismo, particularmente en el sistema digestivo. No obstante, expertos coinciden en que no existe evidencia científica concluyente que demuestre que esta mezcla sea perjudicial por sí misma.

Lo que sí se ha observado es que los taninos del café pueden interferir ligeramente en la absorción de ciertos nutrientes, como el hierro, lo cual podría ser relevante en personas con deficiencias nutricionales.

Taza de cerámica beige con café con leche sobre un plato a juego y una cuchara en una mesa de madera. Una ventana borrosa se ve al fondo.
Una taza de café con leche, una de las bebidas más consumidas en el desayuno, combina antioxidantes y proteínas, aunque su impacto en la digestión puede variar según cada organismo

Beneficios del café con leche en el consumo moderado

Consumido con moderación, el café con leche puede aportar diversos beneficios. La cafeína estimula el sistema nervioso central, lo que ayuda a mejorar el estado de alerta, la concentración y el rendimiento cognitivo.

A su vez, la leche complementa la bebida con calcio, proteínas y otros nutrientes esenciales. Para muchas personas, esta combinación también resulta menos agresiva que el café solo, ya que la leche puede suavizar la acidez.

En este sentido, tomar una o dos tazas al día suele considerarse un consumo adecuado dentro de una dieta equilibrada.

Posibles efectos negativos y quiénes deben tener precaución

A pesar de sus ventajas, el café con leche no está exento de efectos adversos en ciertos casos. Personas con intolerancia a la lactosa pueden experimentar molestias como inflamación, gases o malestar abdominal.

Asimismo, quienes padecen gastritis, reflujo o sensibilidad digestiva podrían notar que esta bebida agrava sus síntomas, especialmente si se consume en ayunas.

El exceso de cafeína también puede provocar nerviosismo, alteraciones del sueño o aumento de la frecuencia cardíaca, por lo que es importante controlar la cantidad diaria.

Temas Relacionados

café con lechebeneficiosbebidas saludablesmexico-noticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2026: estos son los beneficiarios que cobrarán el doble pago de casi 4 mil pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril

El depósito de los 3 mil 800 pesos iniciará este lunes 13 de abril a través de la tarjeta del Banco del Bienestar

Beca Benito Juárez 2026: estos son los beneficiarios que cobrarán el doble pago de casi 4 mil pesos del lunes 13 al viernes 17 de abril

Modelo de Nodal en “Un vals” enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en sus post de Instagram

La controversia creció tras el estreno del videoclip, luego de que usuarios viralizaran el parecido de la modelo con Cazzu y Ángela Aguilar

Modelo de Nodal en “Un vals” enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en sus post de Instagram

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

Su ascenso dentro del Cártel de Sinaloa la colocó como pieza clave en la logística de dinero y droga para Los Chapitos, bajo las órdenes de Jesús Alfredo Guzmán Salazar

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 12 de abril

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

AICM: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 12 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

La mente financiera de los Chapitos: así operó “La Patrona” entre el poder, traición y la cárcel

Los Salazar: así surgió el grupo criminal relacionado con el Cártel de Sinaloa

Frenan envío a EEUU de familiares de Iván Archivaldo Guzmán: juez bloquea su extradición o expulsión

El mapa criminal tras los 219 restos óseos hallados en Tláhuac–Chalco: qué grupos operan en la zona

Qué dice el epitafio de “El Mencho”: el polémico mensaje en su tumba que lo llama “gran hombre”

ENTRETENIMIENTO

Modelo de Nodal en “Un vals” enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en sus post de Instagram

Modelo de Nodal en “Un vals” enciende la polémica al usar canciones de Cazzu en sus post de Instagram

Exnovio de Ángela Aguilar también habría sido “clonado” en el video “Un vals” de Christian Nodal

MasterChef 24/7: revelan fecha de estreno de la competencia de cocina más famosa de México

Director del video “Un vals” deslinda a Christian Nodal del supuesto parecido de la modelo con Ángela Aguilar y Cazzu

Este es el setlist que Bruno Mars traerá a México con su Romantic Tour en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos

América y Cruz Azul empatan 1-1 en su regreso al Azteca con goles de Salas y Campos

Así celebró Matěj Kovář, arquero estrella de República Checa, el campeonato del PSV en la Eredivisie

Adrian Marcelo comparte nuevas imágenes de su entrevista con Matias Almeyda

Tigres vence de manera contundente a Chivas que venía de líder y apunta a la liguilla

Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual