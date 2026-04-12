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El sorprendente papel del cabello humano en la preservación del ajolote: ¿Cómo funciona?

La creatividad y la colaboración comunitaria logran dar nuevas oportunidades a una especie símbolo de México y al ecosistema de los canales

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La creatividad y la colaboración comunitaria logran dar nuevas oportunidades a una especie símbolo de México y al ecosistema de los canales

La crisis ambiental que amenaza al emblemático ajolote en Xochimilco ha impulsado soluciones poco convencionales. Una de las más recientes y llamativas es el uso de filtros elaborados con cabello humano para limpiar los canales, una técnica que podría contribuir a restaurar el hábitat de esta especie endémica en peligro crítico.

Por ello, la recuperación del ajolote en Xochimilco cuenta ahora con una solución inesperada: el uso de filtros hechos con cabello humano para limpiar los canales. La iniciativa, que agrupa a una red de estéticas y barberías, busca revertir el daño ambiental y facilitar el retorno de esta especie endémica, cuya supervivencia está en riesgo.

Los beneficios de la innovadora solución

Esta tecnología limpia el agua de los canales y aumenta las posibilidades de que el ajolote, especie endémica en peligro, recupere su hábitat natural.

El proyecto busca ampliar la colocación de estos filtros a más trajineras y canales, con el objetivo de limpiar el agua diariamente y lograr un mayor impacto en el ecosistema.

Así funciona el ciclo de limpieza con filtros de cabello

El proceso se compone de varias etapas que permiten transformar un residuo cotidiano en una herramienta de restauración ecológica:

  • Una red de 33 estéticas y barberías recolecta cabello que normalmente sería desechado. Cada establecimiento reúne aproximadamente dos kilos de cabello al mes.
  • El cabello recolectado se utiliza para fabricar filtros especiales, cada uno con cerca de un kilo del material.
  • Los filtros se colocan sujetos a trajineras y en las orillas de los canales de Xochimilco. Hasta el momento, se han instalado una veintena en distintos puntos.
  • El cabello dentro de los filtros puede retener hasta cinco veces su peso en contaminantes como aceites, grasas, bacterias y metales pesados.
  • Los filtros permanecen alrededor de dos meses en el agua, atrapando contaminantes y ayudando a depurar el canal.
  • Tras ese periodo, los filtros se retiran y se someten a un tratamiento con bacterias que descomponen aceites y grasas.
  • Una vez tratados, los filtros pueden reutilizarse o integrarse al suelo agrícola, sin generar residuos peligrosos.

Innovación y cuidado del ambiente

Vista cercana de aguas residuales oscuras con burbujas en un canal de hormigón, con un sensor flotando y cables, mientras una persona observa en cuclillas.
El funcionamiento de los filtros aprovecha la estructura del cabello humano: la fibra, con una forma microscópica similar a conos apilados, facilita la retención de contaminantes como aceites, grasas, bacterias, hidrocarburos y metales pesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONG Matter of Trust, junto con su capítulo regional en México, coordina la red de recolección y fabricación de los filtros, gestionando más de 200 kilos de cabello al año provenientes de las estéticas y barberías participantes. Estos filtros se instalan principalmente en el embarcadero Fernando Zelada y en chinampas de San Gregorio.

El funcionamiento de los filtros aprovecha la estructura del cabello humano: la fibra, con una forma microscópica similar a conos apilados, facilita la retención de contaminantes como aceites, grasas, bacterias, hidrocarburos y metales pesados, los cuales se adhieren a la queratina del pelo.

Además, el mismo sistema ha demostrado eficacia en la contención de derrames de petróleo en otras regiones del país.

Cada filtro permanece en el agua unas ocho semanas. Durante ese tiempo, puede retener hasta cinco veces su peso en contaminantes y, al concluir su ciclo, se somete a tratamiento biológico para su reutilización o integración ecológica.

Impacto social y ambiental

Trajineras nocturnas en Xochimilco con cena y mariachi a bordo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Trajineras en Xochimilco (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología ha permitido mejorar las condiciones ambientales para el regreso del ajolote, una especie cuya población había disminuido drásticamente por la contaminación de los canales.

La reducción de la carga contaminante, gracias a los filtros de cabello, contribuye a la restauración del hábitat y favorece la supervivencia del ajolote.

El proyecto contempla la instalación de filtros en 500 trajineras para mantener una limpieza constante y a gran escala.

Este modelo no solo ofrece beneficios ambientales sino que también impulsa la economía local mediante la colaboración comunitaria en la recolección y fabricación de los filtros.

Aunque la solución basada en cabello humano no elimina por completo la contaminación, representa una alternativa innovadora, accesible y sostenible frente a los desafíos ambientales de Xochimilco.

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