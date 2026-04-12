México

Diputados de Morena acusan a Mauricio Tabe de “clasista”, tras cancelar fan fest

El anuncio del alcalde de Miguel Hidalgo sobre no autorizar eventos masivos para el Mundial 2026 desató críticas por parte de legisladores morenistas, quienes señalan discriminación hacia los sectores populares

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Crédito: (infobae México)
Crédito: (infobae México)

El reciente anuncio del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, sobre la negativa a autorizar eventos tipo “Fan Fest” en la demarcación durante el Mundial 2026 ha generado un fuerte choque político. Mientras el edil argumenta falta de recursos y personal, legisladores de Morena han calificado la decisión como un acto de discriminación.

“Gobierna para las élites”: La postura de Morena

Durante la conferencia dominical La Chilanguera de este 12 de abril, la diputada morenista Cecilia Vadillo Obregón arremetió contra la medida del alcalde panista, contrastándola con las acciones del gobierno central.

“Sabemos que Tabe únicamente gobierna para las élites que viven en Polanco y en las Lomas, y el caso de la cancelación del Fan Fest es una muestra de ello. Mientras el Gobierno de la Ciudad ha decidido desplegar estos festivales —con pantallas gigantes y experiencias para todas las personas que no podemos pagar un boleto—, el alcalde decide no participar”, señaló la legisladora.

Vadillo defendió que los Fan Fest y las transmisiones en plazas públicas tienen el objetivo de que el torneo pueda vivirse en comunidad. “Sin embargo, hay una alcaldía que se caracteriza por su clasismo y por solamente querer hacer negocio. Para el alcalde Tabe, si no hay negocio, no hay dinero, y así decidió cancelar el Fan Fest”, sentenció.

Los argumentos de la alcaldía Miguel Hidalgo

Por su parte, la administración de Mauricio Tabe justificó la cancelación argumentando que se solicitaron recursos adicionales para este periodo mundialista, los cuales no fueron otorgados.

Ante esta situación, la alcaldía determinó que se enfocará en operativos de seguridad y orden en las zonas de bares y restaurantes que transmitirán los partidos, prohibiendo las concentraciones masivas en espacios públicos.

Mauricio Tabe y Marce Gómez. Foto: (Redes sociales)
Mauricio Tabe y Marce Gómez. Foto: (Redes sociales)

El alcalde expresó que la magnitud del evento deportivo exige ampliar el presupuesto y el personal disponible para no descuidar la prestación de servicios básicos a los habitantes de Miguel Hidalgo. Asimismo, aclaró que cualquier solicitud para realizar un Fan Fest en la demarcación deberá gestionarse directamente con el Gobierno de la Ciudad de México.

La disputa por el presupuesto mundialista

Durante su intervención, Vadillo Obregón desestimó que la cancelación sea una represalia del alcalde por la reciente suspensión del evento Alicia en el país de las maravillas, asegurando que la decisión de no participar en el Fan Fest estaba tomada desde enero.

CRÉDITO: X(@mauriciotabe)
CRÉDITO: X(@mauriciotabe)

Finalmente, la diputada recordó que Tabe Echartea solicitó ante el Congreso capitalino un presupuesto extra de 180 millones de pesos en el marco de la justa deportiva. No obstante, acusó que dicha petición no contemplaba fondos para actividades comunitarias como el Fan Fest ni para la rehabilitación de canchas públicas, iniciativas que sí se están llevando a cabo en otras alcaldías de la capital.

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