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Cine inmersivo y conferencias espaciales: estas son las actividades de la Semana de la Cosmonáutica en el IPN

El Planetario Luis Enrique Erro y el Museo Tezozómoc serán sedes principales del evento conmemorativo del primer vuelo humano al espacio

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
imaginación, juego, jugar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la semana del domingo 12 al viernes 17 de abril de 2026, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) invita al público general a celebrar el 65° aniversario del primer vuelo del ser humano al espacio a través de la Semana de la Cosmonáutica.

Este evento conmemorativo ofrecerá una serie de actividades especiales gratuitas y para todas las edades, las cuales tendrán lugar principalmente en el Domo de Inmersión y la Explanada del Planetario “Luis Enrique Erro”, así como en las instalaciones del Museo Tezozómoc.

A lo largo de la semana, los asistentes podrán disfrutar de proyecciones de películas inmersivas, talleres interactivos y videoconferencias con especialistas en ciencias espaciales de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia.

Inauguración: La historia de Yuri Gagarin

La semana arranca el domingo 12 de abril a las 12:00 horas con la magna proyección de la película “Gagarin: First in Space” en el Domo de Inmersión del Planetario.

Dirigida por Pavel Parkhomenko y producida por Oleg Kapanets, la cinta narra los primeros pasos de la humanidad en la exploración espacial y profundiza en la vida del primer cosmonauta, Yuri Gagarin.

Imagen de archivo del astronauta ruso Yuri Gagarin a su regreso a la Tierra tras permanecer más de una hora fuera de la atmósfera terrestre a bordo de la nave "Vostok", su hazaña le convierte en el primer hombre que viajó al espacio. Archivo EFE/TASS/yv
Imagen de archivo del astronauta ruso Yuri Gagarin a su regreso a la Tierra tras permanecer más de una hora fuera de la atmósfera terrestre a bordo de la nave "Vostok", su hazaña le convierte en el primer hombre que viajó al espacio. Archivo EFE/TASS/yv

Sinopsis: La historia gira en torno a la lucha por ser el primero: la competencia entre los integrantes del primer grupo de cosmonautas, el desarrollo de la tecnología espacial y la rivalidad entre dos grandes potencias: la URSS y Estados Unidos.

De entre más de tres mil pilotos de combate, solo los mejores fueron seleccionados para formar el legendario grupo de los veinte. Nadie sabía quién sería el primero en volar… y el camino implicaba superar mucho más que la gravedad terrestre.

Cartelera de Actividades

Para que no te pierdas de esta experiencia fuera de este mundo, a continuación te presentamos el programa detallado de proyecciones y talleres presenciales:

  • Domingo 12 de abril | 12:00 horas
    • Proyección: Gagarin: First in Space
    • Lugar: Domo de Inmersión del Planetario “Luis Enrique Erro”
    • Detalle: Descubre la increíble hazaña del primer ser humano en viajar al espacio exterior.
  • Martes 14 de abril | 17:00 horas
    • Proyección: Salyut 7
    • Lugar: Domo de Inmersión del Planetario “Luis Enrique Erro”
    • Detalle: Narra la misión de rescate de 1985 de la estación espacial soviética, destacando por su impresionante realismo visual y acción técnica.
  • Jueves 16 de abril | 12:00 horas
    • Taller: Arma tu astronauta
    • Lugar: Explanada del Planetario “Luis Enrique Erro”
    • Detalle: Conoce la utilidad del traje espacial que se ocupa en las misiones fuera de la Tierra.
  • Jueves 16 de abril | 14:00 horas
    • Taller: ¿Por qué los cohetes espaciales pueden volar?
    • Lugar: Explanada del Planetario “Luis Enrique Erro”
    • Detalle: Descubre cómo los cohetes pueden volar, comprendiendo los principios como la acción, reacción y generación de empuje. Imparte: David Brian.
  • Jueves 16 de abril | 18:00 horas
    • Proyección: El trayecto histórico espacial de Rusia
    • Lugar: Domo de Inmersión del Planetario “Luis Enrique Erro”
  • Viernes 17 de abril | 11:00 horas
    • Película: Desafío Espacial
    • Lugar: Auditorio “Dr. Pablo Rudomín Zevnovaty” del Museo Tezozómoc
    • Detalle: Historia de un astronauta que sufre un accidente durante una caminata espacial.
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