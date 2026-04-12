México

Café con bicarbonato: para qué sirve y cómo aprovechar la mezcla en el hogar

La mezcla reduce el uso de químicos en la limpieza doméstica y reutiliza residuos comunes

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Una persona limpia una bandeja metálica en una cocina, con una mezcla de café y bicarbonato en un tazón; se ven frascos de bicarbonato y café usado
La mezcla de café molido usado y bicarbonato de sodio es una práctica ecológica popular en hogares mexicanos para reducir residuos. (Gemini)

La combinación de café, bicarbonato y residuos domésticos se posiciona en hogares mexicanos como solución para limpiar, eliminar olores y reducir el uso de productos industriales.

El método reutiliza ingredientes comunes y permite enfrentar residuos de comida o humedad en la cocina. Además, el preparado solo requiere recolectar los restos de café, dejarlos secar y mezclarlos con bicarbonato.

Se aplica en superficies, se frota y se enjuaga con agua para eliminar los residuos, lo que la convierte en la mezcla ideal para mantener limpias áreas donde se acumulan grasas y olores.

Un tazón de cerámica contiene una mezcla de café molido oscuro y polvo blanco de bicarbonato de sodio, con una cuchara de madera. Alrededor, un paquete de café y una caja de bicarbonato
La combinación de café molido y bicarbonato de sodio se ha popularizado en hogares mexicanos como una solución efectiva y ecológica para limpiar, eliminar olores y reducir el uso de productos industriales. (Gemini)

El método permite limpiar y neutralizar olores en cocina y áreas afectadas por residuos

La mezcla de café usado y bicarbonato de sodio facilita la limpieza por su doble acción:

  • Bicarbonato: neutraliza olores y desprende suciedad sin dañar materiales como vidrio, acero inoxidable o cerámica.
  • Café: reutilizado, aporta gránulos que refuerzan el efecto abrasivo y ayudan a absorber olores difíciles, por ejemplo, en los botes de basura o las piletas.

Entre las aplicaciones domésticas más frecuentes están la limpieza de ollas, sartenes y tablas, así como la remoción de grasa pegada. El método permite mantener el buen olor en la cocina sin depender de limpiadores industriales.

Otra de sus principales ventajas es que favorece la economía del hogar porque emplea ingredientes que normalmente se desechan, aunque lo mejor es que se prepara en minutos y puede aplicarse antes de cada uso.

Primer plano de una mano mezclando café molido y bicarbonato de sodio en un tazón de cerámica, con una chimenea encendida de fondo
Una solución ecológica popular en hogares mexicanos para limpiar y eliminar olores. (Gemini)

Precauciones: la mezcla puede rayar o manchar materiales delicados

Aunque la mezcla de café y bicarbonato resulta efectiva en la limpieza diaria, especialistas citados advierten que puede rayar o manchar materiales sensibles como mármol sin sellar, madera sin protección o textiles blancos.

La pigmentación oscura del café puede dejar manchas en telas claras o materiales porosos, por lo que se recomienda hacer una prueba en una zona poco visible antes de limpiar por completo superficies delicadas.

Tras la limpieza, se debe enjuagar con abundante agua para eliminar cualquier resto y recuperar el aspecto original del material tratado.

Tazón con granos de café y bicarbonato de sodio en cuchara de madera sobre mesa rústica. Frasco de "Bicarbonato de Sodio" y molinillo al fondo
La combinación de café, bicarbonato y residuos domésticos es una solución popular en hogares mexicanos para la limpieza, eliminación de olores y reducción de químicos industriales. (Gemini)

Café y bicarbonato: alternativa sustentable y económica

El método de reutilizar café y bicarbonato se expande en hogares que buscan reducir residuos y aprovechar ingredientes de fácil acceso. Entre las recomendaciones principales están:

  • Secar previamente el café antes de mezclarlo.
  • Usar la mezcla solo en superficies resistentes.
  • Evitar su aplicación en materiales propensos a rayaduras o manchas.

La combinación de los ingredientes se consolida como opción práctica para mantener limpias las superficies y controlar olores.

En los últimlos años, la mezcla de café usado con bicarbonato se consolidó como una alternativa doméstica para tareas de limpieza, gracias a sus propiedades para eliminar olores, remover grasa y actuar como abrasivo suave en distintas superficies.

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