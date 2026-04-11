México

Trágico accidente en la autopista Peñón–Texcoco deja una mujer muerta y cinco heridos tras caer vehículo a un canal

Una mujer falleció presuntamente ahogada luego de que el automóvil en el que viajaba cayera a un canal de aguas negras; cinco personas más fueron rescatadas con vida

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Accidente en la autopista Peñón–Texcoco, deja como saldo una persona muerta (especial)

La mañana de este sábado se registró un fatal accidente en el kilómetro 14 de la autopista Peñón–Texcoco, en dirección a la Ciudad de México, donde una mujer perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba, junto con otras cinco personas, se saliera del camino y terminara dentro de un canal de aguas negras.

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil circulaba a exceso de velocidad cuando ocurrió un choque contra una camioneta que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad. Tras el impacto, el vehículo fue proyectado fuera de la carpeta asfáltica hasta caer en el canal, lo que generó una situación de emergencia para los ocupantes.

Testigos que se encontraban en la zona alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil del municipio de Texcoco.

Al arribar al sitio, los rescatistas implementaron maniobras para sacar a los ocupantes atrapados en el vehículo, utilizando cuerdas, camillas y equipo especializado debido a las condiciones complicadas del lugar.

Rescatan a 5 personas con vida

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Antes de caer el carro compacto al canal, choco contra una camioneta (especial)

Gracias a estas labores, cinco personas lograron ser rescatadas con vida y fueron atendidas en el sitio por paramédicos, quienes evaluaron su estado de salud.

Sin embargo, una mujer no logró sobrevivir. Según los informes preliminares, habría fallecido presuntamente por asfixia por inmersión, luego de quedar atrapada dentro del vehículo tras la caída al canal. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar, la víctima ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para facilitar las labores de rescate y evitar riesgos a otros automovilistas, además de permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió al lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y realizar las diligencias correspondientes.

Peritos iniciaron las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente, incluyendo la posible responsabilidad del conductor, las condiciones del vehículo y el estado de la vialidad al momento del incidente. Asimismo, se analizará si el exceso de velocidad fue un factor determinante en el siniestro.

Autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y extremar precauciones, especialmente en tramos donde existen riesgos adicionales, como cuerpos de agua cercanos a la vialidad.

El accidente provocó ciertas afectaciones a la circulación durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las labores de rescate y el retiro del vehículo siniestrado. La circulación fue restablecida de manera paulatina una vez concluidos los trabajos en la zona.

Este lamentable suceso se suma a la lista de accidentes registrados en la región, tomando en cuenta que en días pasados, un tráiler quedó atravesado en la misma avenida a un par de kilómetros de este accidente, donde hubo dos lesionados.

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