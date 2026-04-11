México

Roberto Velasco se reunió con Ronald Johnson, embajador de EEUU, tras ser nombrado canciller: estos son los temas que trataron

La SRE indicó que la reunión ocurrió esta semana en las oficinas de cancillería, sin precisar el día

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Roberto Velásco se reunió con el embajador de EEUU tras ser nombrado titular de la SRE. | X- Twitter
Roberto Velásco se reunió con el embajador de EEUU tras ser nombrado titular de la SRE. | X- Twitter

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que se reunió con Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, pocos días después de que fue nombrado nuevo tituar de la dependencia federal.

En la red social X, la SRE indicó que la reunión ocurrió en el transcurso de esta semana en las oficinas de cancillería, sin precisar el día.

Sin embargo, precisó que el objetivo de la reunión fue dialogar sobre “distintos temas de la agenda de trabajo entre México y Estados Unidos.

“Esta semana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió en la @SRE_mx al embajador de @USEmbassyMEX, Ronald Johnson (@USAmbMex), para conversar de los distintos temas de la agenda compartida”, escribió la dependencia.

¿De qué temas hablaron?

De acuerdo con la misma publicación de la SRE, el nuevo canciller y el embajador estadounidense “reiteraron el compromiso mutuo” de mantener los trabajos coordinados para fortalecer la cooperación y colaboración.

Esto, con base en los principios que “guían la relación bilateral”, para contribuir al bienestar de ambos países.

“En este marco, reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”, agregó.

El 8 de marzo pasado, Roberto Velasco tomó posesión como nuevo titular de ls Secretaría de Relaciones Extriores, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quién dejó su cargo en la dependencia federal por temas de salud.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a Roberto Velasco por su ratificación como nuevo canciller, con un mensaje en la red social X.

En dicha publicación, Johnson destacó la importancia de la continuidad en la colaboración bilateral y expresó su confianza en que la relación entre ambos países se fortalecerá bajo el liderazgo de Velasco, en un contexto donde Donald Trump y Claudia Sheinbaum impulsan una cooperación histórica.

¿Quién es Roberto Velasco?

Roberto Velasco, ratificado recientemente por el Senado, cuenta con una trayectoria relevante en temas de política exterior. Desde junio de 2020, dirige las políticas hacia Norteamérica como subsecretario, coordinando mesas de trabajo sobre seguridad, movilidad, economía y recursos hídricos.

Velasco posee una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

En marzo, recibió el grado de Académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional, tras presentar su tesis sobre la soberanía y la integración económica en la relación bilateral México-Estados Unidos.

En su discurso como académico honorario, Velasco subraya que México privilegia la diplomacia y la cooperación internacional en respuesta a los retos geopolíticos actuales, considerando su impacto en las economías regionales.

Su experiencia en la administración pública incluye cargos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la delegación Miguel Hidalgo y la Secretaría de Economía, además de colaboraciones en Estados Unidos, como editor jefe de la Chicago Policy Review y en la oficina del alcalde de Chicago.

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