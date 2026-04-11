Reportan que Kimberly Loaiza habría llegado a Mazatlán para ver a su mamá hospitalizada

Deudas millonarias y presunta manipulación: qué pasa entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Steff Loaiza y Kenia Os (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La posibilidad de que Kimberly Loaiza haya viajado de manera discreta a Mazatlán para visitar a su madre hospitalizada ha generado revuelo en redes sociales.

Aunque la artista no ha confirmado su paradero, reportes en plataformas digitales y dla declaración de un creador de contenido apuntarían a que la cantante supuestamente ya estaría en su ciudad natal tras ser vista en aeropuertos de Estados Unidos y México.

Mauricio Riveroll: “Ya estaría en camino a Mazatlán”

El creador de contenido Mauricio Riveroll, especializado en noticias de espectáculos, reportó a través de sus redes sociales que Kimberly Loaiza habría iniciado su viaje hacia Mazatlán.

Riveroll citó mensajes de internautas y empleados de aeropuertos que aseguran haber visto a la influencer en distintas terminales aéreas.

(Instagram)

“Noticia de altísimo impacto. Kimberly Loaiza ya estaría en camino a Mazatlán. Todo esto surge hace ocho horas apenas cuando esta chica publicó el siguiente ciclo que dice: ‘Acabo de ver a Kim Loaiza en el aeropuerto de Phoenix, Arizona. En todos lados menos cuidando a su mamá’, es lo que dice esta chica”, relató Riveroll en un video.

También destacó presuntos reportes de personal del CBX, el puente que conecta San Diego y Tijuana, quienes aseguran haber visto a Kimberly cruzando hacia México.

(Captura pantalla/X)

“Se movió rapidísimo, porque recordemos que el día de ayer estaba todavía en Miami”, explicó el influencer.

Riveroll compartió en su cuenta de X (antes Twitter): “Kimberly Loaiza aterrizó hace un par de horas en Mazatlán”.

A pesar de la insistencia de seguidores, hasta el momento Kimberly no ha publicado información oficial en sus redes sociales que confirme o desmienta su llegada.

(Instagram: @juandediospantoja)

¿Qué ha pasado con la mamá de Kimberly?

La especulación sobre el paradero de Kimberly Loaiza surgió luego de que varios usuarios en redes sociales afirmaran haberla visto en distintas ciudades de Estados Unidos y México.

Los reportes surgieron después de que la madre de la influencer fuera hospitalizada, situación que incrementó la atención mediática sobre la familia Loaiza.

El viaje de la cantante y empresaria ha sido objeto de debate entre fans y detractores, quienes señalan la importancia de su presencia en Mazatlán ante la situación de salud de su madre.

Por ahora, la única información disponible proviene de fuentes no oficiales y testimonios de terceros, por lo que el tema permanece en el terreno de la especulación.