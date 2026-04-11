José Raúl abusó y filmó a niños, vendió el contenido por internet: así fue descubierto por Australia y detenido en Yucatán

Josué Raúl es acusado de pedófilo y arrestado en donde vivía en Kanasín, Yucatán Foto: FGR

En Yucatán, fuerzas federales detuvieron a Josué Raúl D. E., acusado de trata de personas, abuso sexual y producción de pornografía infantil.

Autoridades lo investigan por operar durante 10 años y por su posible participación en una red internacional de creación y venta de contenido de abuso sexual infantil. Este caso adquirió trascendencia internacional luego de una denuncia directa del Gobierno de Australia, que permitió identificar al sujeto y evidenciar la existencia de videos sometidos a comercio ilícito en plataformas digitales, compartidos hasta julio de 2023.

Según información oficial, la intervención inició tras una denuncia de la Oficina de Enlace Directivo México y Centroamérica de la Embajada de Australia. El expediente señala que la Policía de Queensland detectó material de abuso sexual infantil producido en México. Posteriormente, el Ministerio Público federal consiguió una orden de aprehensión por los delitos de trata de personas agravado y explotación sexual de menores.

El acusado fue detenido donde se escondía en la colonia Mulchechén, en Kanasín, estado de Yucatán Foto; Maps

Dorantes habría vendido videos de abuso infantil por redes sociales durante una década

De acuerdo con Ulises Lara López, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes, la indagatoria situó al sujeto como presunto responsable de contactar durante diez años, a través de redes sociales, a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades señalan que habría utilizado esas plataformas para enganchar a las víctimas, videograbarse en actos sexuales con ellas y comercializar el material en internet.

La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República surgió en noviembre de 2025. El reporte de la representación diplomática australiana detalló que el contenido explícito detectado provenía de Yucatán. La colaboración entre instituciones mexicanas y australianas fue determinante para rastrear la actividad y detener al presunto responsable.

Durante el operativo realizado en la colonia Mulchechén, municipio de Kanasín, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar). En el cateo al inmueble vinculado al imputado, los agentes aseguraron celulares, tabletas, tarjetas SIM y micro SD. Testimonios oficiales señalan que dichos dispositivos podrían contener pruebas relevantes para el proceso penal.

Juez imputa prisión preventiva y analizan vinculación a proceso

Tras la captura de D. E., el juez de control ordenó prisión preventiva de oficio. El acusado ingresó al Centro de Reinserción Social en Mérida y permanece bajo resguardo de las autoridades sanitarias y penitenciarias.

Durante la audiencia inicial, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional para determinar su situación jurídica. El juez concedió la extensión a 144 horas, plazo en que el ministerio público debe ofrecer los datos de prueba para definir si queda vinculado a proceso por los delitos imputados. La investigación continúa y el material electrónico decomisado es objeto de análisis para identificar posibles nuevas víctimas y rutas de distribución del contenido ilícito.

La tipicidad imputada al detenido se fundamenta en la hipótesis legal de inducir, por cualquier medio, a personas menores de 18 años a actos sexuales o exhibicionismo con fines de grabación, acción agravada si el responsable obtiene beneficio económico derivado de la explotación y venta del material.

Australia alertó sobre la red; México aseguró el domicilio y dispositivos

La denuncia en México inició cuando la Embajada de Australia informó sobre una presunta red de grabación y distribución de material pedófilo con sede en Yucatán. La Policía de Queensland localizó videos en circulación realizados en México y compartidos en plataformas internacionales en julio de 2023. De acuerdo con las autoridades, Australia transmitió información que permitió identificar a un connacional mexicano participando en la venta y difusión del material.

A raíz de esta colaboración internacional, la FGR y la SSPC ejecutaron la orden de aprehensión en un inmueble de la colonia Mulchechén, donde encontraron dispositivos electrónicos presuntamente vinculados a la producción y comercialización de los videos ilícitos. La Fiscalía aseguró tanto la propiedad como los aparatos encontrados, que actualmente son analizados para robustecer la investigación.

Ulises Lara López afirmó: “Se trata de un connacional que realizaba la posible venta de material con contenido de abuso sexual infantil durante los últimos diez años”.

Bullets: lo más importante

Josué Raúl Dorantes Escamilla fue detenido en Yucatán, acusado de producción y venta de pornografía infantil durante diez años; una denuncia de la Embajada de Australia permitió localizarlo.

El operativo de captura contó con la participación de la SSPC, Semar y FGR, quienes aseguraron celulares, tabletas y tarjetas de memoria con posibles pruebas.

El juez de control impuso prisión preventiva y otorgó una extensión de 144 horas para definir la vinculación a proceso por trata de personas agravado.