México

Hermano de AMLO confirma investigación para conocer causas del incendio en Dos Bocas

José Ramiro López Obrador reacciona a lo ocurrido en la refinería

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José Ramiro López Obrador - Javier May - México
José Ramiro López Obrador es el hermano menor de AMLO (Foto: Especial | Archivo)

Un incendio registrado el 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, movilizó a autoridades federales.

El incidente representó el segundo siniestro en menos de un año en una de las obras emblemáticas del gobierno federal, lo que generó críticas y exigencias de transparencia por parte del PRI y el PAN.

Ambos partidos solicitaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconociera una posible crisis operativa tras la repetición de incidentes y hiciera públicos los protocolos de seguridad en la instalación.

Autoridades, en particular la presidenta Claudia Sheinbaum y Pemex, en mensajes difundidos en redes sociales, informaron que el incendio se contuvo en una zona específica dentro del complejo, evitando que se extendiera y afectara otras áreas. No se reportaron víctimas.

La investigación oficial permanece en curso para determinar las causas del incendio y establecer si existieron responsabilidades, según información proporcionada por Pemex y miembros de la administración estatal.

José Ramiro López Obrador habla del incidente

La investigación oficial permanece en curso para determinar las causas del incendio. REUTERS/Luis Manuel Lopez
La investigación oficial permanece en curso para determinar las causas del incendio. REUTERS/Luis Manuel Lopez

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente de México,Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se analizarán los hechos para establecer las razones por las que ocurrió el incidente y revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en las instalaciones afectadas.

“Se va a investigar por qué sucedió el incidente porque debe haber medidas de seguridad en estas plantas”.

Del mismo modo, destacó que lo ocurrido no afectó la vida de las personas y redujo su gravedad: “Ya dio el posicionamiento Pemex, lo bueno de esto es que no hubo ningún accidente, fue como bien se dice aquí, la pura quemazón”.

Pemex, incendio en Dos Bocas y la respuesta de José Ramiro López Obrador, en pocas palabras

REUTERS/Luis Manuel Lopez
REUTERS/Luis Manuel Lopez
  • Un incendio ocurre el 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.
  • Autoridades federales se movilizan tras el incidente.
  • Es el segundo siniestro en menos de un año en esta obra emblemática del gobierno federal.
  • PRI y PAN critican la gestión y exigen transparencia sobre el manejo del siniestro.
  • Ambos partidos piden a Pemex reconocer una posible crisis operativa y publicar los protocolos de seguridad de la refinería.
  • Claudia Sheinbaum y Pemex informan en redes sociales que el incendio se contiene en una zona específica, sin extenderse a otras áreas.
  • No se reportan víctimas tras el incendio.
  • La investigación oficial sigue en curso para determinar las causas y posibles responsabilidades, según Pemex y autoridades estatales.
  • José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, confirma que se revisarán los hechos y los protocolos de seguridad en la refinería.
  • López Obrador señala que debe haber medidas de seguridad en las plantas y que se investigarán las causas del incidente.
  • Destaca que no hubo afectaciones a la vida de las personas y minimiza la gravedad del incidente, subrayando que “fue la pura quemazón”.

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