Hermano de AMLO confirma investigación para conocer causas del incendio en Dos Bocas

José Ramiro López Obrador es el hermano menor de AMLO (Foto: Especial | Archivo)

Un incendio registrado el 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, movilizó a autoridades federales.

El incidente representó el segundo siniestro en menos de un año en una de las obras emblemáticas del gobierno federal, lo que generó críticas y exigencias de transparencia por parte del PRI y el PAN.

Ambos partidos solicitaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconociera una posible crisis operativa tras la repetición de incidentes y hiciera públicos los protocolos de seguridad en la instalación.

Autoridades, en particular la presidenta Claudia Sheinbaum y Pemex, en mensajes difundidos en redes sociales, informaron que el incendio se contuvo en una zona específica dentro del complejo, evitando que se extendiera y afectara otras áreas. No se reportaron víctimas.

La investigación oficial permanece en curso para determinar las causas del incendio y establecer si existieron responsabilidades, según información proporcionada por Pemex y miembros de la administración estatal.

José Ramiro López Obrador habla del incidente

La investigación oficial permanece en curso para determinar las causas del incendio. REUTERS/Luis Manuel Lopez

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente de México,Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se analizarán los hechos para establecer las razones por las que ocurrió el incidente y revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en las instalaciones afectadas.

“Se va a investigar por qué sucedió el incidente porque debe haber medidas de seguridad en estas plantas”.

Del mismo modo, destacó que lo ocurrido no afectó la vida de las personas y redujo su gravedad: “Ya dio el posicionamiento Pemex, lo bueno de esto es que no hubo ningún accidente, fue como bien se dice aquí, la pura quemazón”.

Pemex, incendio en Dos Bocas y la respuesta de José Ramiro López Obrador, en pocas palabras

REUTERS/Luis Manuel Lopez

Un incendio ocurre el 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.

Autoridades federales se movilizan tras el incidente.

Es el segundo siniestro en menos de un año en esta obra emblemática del gobierno federal.

PRI y PAN critican la gestión y exigen transparencia sobre el manejo del siniestro.

Ambos partidos piden a Pemex reconocer una posible crisis operativa y publicar los protocolos de seguridad de la refinería.

Claudia Sheinbaum y Pemex informan en redes sociales que el incendio se contiene en una zona específica, sin extenderse a otras áreas.

No se reportan víctimas tras el incendio.

La investigación oficial sigue en curso para determinar las causas y posibles responsabilidades, según Pemex y autoridades estatales.

José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, confirma que se revisarán los hechos y los protocolos de seguridad en la refinería.

López Obrador señala que debe haber medidas de seguridad en las plantas y que se investigarán las causas del incidente.

Destaca que no hubo afectaciones a la vida de las personas y minimiza la gravedad del incidente, subrayando que “fue la pura quemazón”.