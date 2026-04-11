Hermano de AMLO confirma investigación para conocer causas del incendio en Dos Bocas

Un incendio registrado el 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, movilizó a autoridades federales.
El incidente representó el segundo siniestro en menos de un año en una de las obras emblemáticas del gobierno federal, lo que generó críticas y exigencias de transparencia por parte del PRI y el PAN.
Ambos partidos solicitaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) reconociera una posible crisis operativa tras la repetición de incidentes y hiciera públicos los protocolos de seguridad en la instalación.
Autoridades, en particular la presidenta Claudia Sheinbaum y Pemex, en mensajes difundidos en redes sociales, informaron que el incendio se contuvo en una zona específica dentro del complejo, evitando que se extendiera y afectara otras áreas. No se reportaron víctimas.
La investigación oficial permanece en curso para determinar las causas del incendio y establecer si existieron responsabilidades, según información proporcionada por Pemex y miembros de la administración estatal.
José Ramiro López Obrador habla del incidente
José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente de México,Andrés Manuel López Obrador, confirmó que se analizarán los hechos para establecer las razones por las que ocurrió el incidente y revisar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en las instalaciones afectadas.
“Se va a investigar por qué sucedió el incidente porque debe haber medidas de seguridad en estas plantas”.
Del mismo modo, destacó que lo ocurrido no afectó la vida de las personas y redujo su gravedad: “Ya dio el posicionamiento Pemex, lo bueno de esto es que no hubo ningún accidente, fue como bien se dice aquí, la pura quemazón”.
Pemex, incendio en Dos Bocas y la respuesta de José Ramiro López Obrador, en pocas palabras
- Un incendio ocurre el 9 de abril de 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco.
- Autoridades federales se movilizan tras el incidente.
- Es el segundo siniestro en menos de un año en esta obra emblemática del gobierno federal.
- PRI y PAN critican la gestión y exigen transparencia sobre el manejo del siniestro.
- Ambos partidos piden a Pemex reconocer una posible crisis operativa y publicar los protocolos de seguridad de la refinería.
- Claudia Sheinbaum y Pemex informan en redes sociales que el incendio se contiene en una zona específica, sin extenderse a otras áreas.
- No se reportan víctimas tras el incendio.
- La investigación oficial sigue en curso para determinar las causas y posibles responsabilidades, según Pemex y autoridades estatales.
- José Ramiro López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco, confirma que se revisarán los hechos y los protocolos de seguridad en la refinería.
- López Obrador señala que debe haber medidas de seguridad en las plantas y que se investigarán las causas del incidente.
- Destaca que no hubo afectaciones a la vida de las personas y minimiza la gravedad del incidente, subrayando que “fue la pura quemazón”.