Hallan sin vida a Francisca en Tijuana: su esposo la encontró y su hermano es investigado

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Francisca Belis, de 55 años, fue localizada sin vida al interior de su domicilio en la colonia Hidalgo, Zona Centro de Tijuana, la tarde del jueves 9 de abril. La mujer, originaria de California, presentaba golpes contusos en la cabeza y fue encontrada sobre la cama, con manchas de sangre, sin responder a los intentos por reanimarla. La alerta se generó después de que vecinos notaran que Belis no abría la puerta, aunque la televisión permanecía a alto volumen.

Según los datos recopilados, el suceso fue notificado a las 18:40 horas en la calle Benítez y el cañón Johnson Sur. Elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio tras recibir la llamada de emergencia al 911. El esposo de la víctima relató que descubrió a Belis tirada sobre la cama, luego de que vecinos le advirtieron sobre la situación. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El reporte oficial detalló que en la misma vivienda vivía un hermano del reportante, quien presuntamente consumía drogas y habría intentado quitarse la vida horas antes del hallazgo. La residencia quedó bajo resguardo de autoridades, en espera de agentes de la Fiscalía para el inicio de las investigaciones formales.

En un caso separado y sin relación aparente, durante la mañana del lunes 14 de abril de 2025, otra mujer de aproximadamente 50 años fue encontrada muerta en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Junta de Zitácuaro, colonia Mariano Matamoros, en Tijuana. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Policía Municipal, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:39, después de que familiares reportaran la situación a emergencias.

Al llegar al domicilio, las autoridades encontraron a la mujer inconsciente y solicitaron el apoyo de equipos médicos. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes verificaron que ya no tenía signos vitales. Según el informe preliminar, la víctima de este segundo caso presentaba un golpe contuso en la cabeza. No se ha revelado su identidad, ni se tiene información sobre responsables por este hecho.

El lugar fue asegurado por elementos de la Policía Municipal, fuerzas federales y personal de la unidad de homicidios dolosos, quienes abrieron carpetas de investigación para buscar esclarecer ambas muertes violentas. Se mantiene la expectativa de que en las próximas horas las autoridades proporcionen datos adicionales sobre ambos casos.

—• Dos mujeres fueron halladas muertas en Tijuana, ambas con lesiones contusas en la cabeza y circunstancias aún sin aclarar.

• Francisca Belis, de 55 años, fue encontrada en su cama con señales de violencia, tras la alerta inicial de vecinos y la intervención de familiares.• Las autoridades municipales y estatales continúan las investigaciones para esclarecer ambos homicidios registrados en la colonia Hidalgo y colonia Mariano Matamoros.