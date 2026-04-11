Es oficial, The Amazing Digital Circus llegará a salas de cine en México: fechas y detalles del estreno

La emoción por la serie viral salta de internet a la gran pantalla por una petición masiva de los fans (Imagen Ilustrativa Infobae)

El final de The Amazing Digital Circus o El asombroso Circo Digital en latinoamérica, llegará a salas de cine en México tras la confirmación oficial de una de las principales cadenas del país.

El desenlace de la serie animada, que se ha consolidado como un fenómeno viral en internet, podrá verse en la pantalla grande antes de su lanzamiento global en plataformas digitales.

Estreno exclusivo de The Amazing Digital Circus

Cinemex confirmó que The Amazing Digital Circus: El último Acto se proyectará desde el 4 de junio de 2026 en sus salas de todo México. La preventa estará disponible en el sitio web y en taquillas, así como en la plataforma digitalcircus.movie. En el cartel promocional oficial puede leerse la frase: “Ven a ver el final del fenómeno viral de internet en cines antes que nadie”,lanzando la invitación a los seguidores para disfrutar el episodio final antes de que llegue a plataformas como YouTube y Netflix, cuyo estreno está programado para el 19 de junio de 2026.

México se suma al estreno internacional tras campaña de fans

El anuncio surgió tras una intensa campaña en redes sociales, donde miles de seguidores mexicanos solicitaron a las principales cadenas de cine que programaran el episodio final en salas nacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque México inicialmente no figuraba en la lista oficial de países confirmados por Glitch Productions y Trafalgar Releasing para la proyección en cines, la publicación de Cinemex y la inclusión del país en la preventa oficial despejaron las dudas.

Este anuncio se da tras una intensa campaña en redes sociales, donde miles de seguidores mexicanos solicitaron a las principales cadenas de cine que programaran el episodio final en salas nacionales.

La movilización digital resultó clave para sumar a México al circuito global junto a Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Australia, Brasil, Argentina, Colombia, Chile y otros mercados de Europa y Latinoamérica, consolidando el fenómeno de audiencia internacional que rodea a la serie.

La función en cines incluirá un especial que reúne los episodios 8 y 9 en un evento de aproximadamente una hora y media, según confirmó Glitch Productions.

Recepción internacional y fenómeno viral

The Amazing Digital Circus se ha convertido en uno de los éxitos animados más notables de la década. Desde el lanzamiento de su primer episodio en octubre de 2023, la serie acumuló decenas de millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras semanas y generó una base de seguidores global activa en redes sociales, foros y espacios de fan art.

La producción ha sido elogiada por su estética visual estilizada, su narrativa arriesgada y una aproximación poco convencional al humor y el suspenso, elementos que atrajeron tanto a jóvenes como a adultos.

En distintos países, la serie ha sido objeto de análisis y discusiones por su combinación de comedia oscura, referencias existenciales y una ambientación que desafía los límites del género animado independiente.

El anuncio de un episodio final exclusivo para cines generó una ola de peticiones y campañas digitales que lograron expandir el estreno global a nuevas regiones.

Historia y universo de The Amazing Digital Circus

The Amazing Digital Circus explora temas como identidad y alienación a través de seis personajes atrapados en un caótico mundo digital dirigido por la inteligencia Caine (Imagen Ilustrativa Infobae)

Creada por Glitch Productions y dirigida por Gooseworx, The Amazing Digital Circus narra la historia de seis personajes que despiertan atrapados en un mundo digital caótico, gobernado por una inteligencia llamada Caine. Cada habitante debe enfrentarse a desafíos psicológicos, pruebas surrealistas y dilemas existenciales, mientras buscan comprender su situación y encontrar una posible salida.

La serie mezcla elementos de terror psicológico, comedia absurda y crítica a la cultura digital, explorando temas como la identidad, la alienación y el sentido de pertenencia.

El éxito de la serie radica en su capacidad para combinar una animación innovadora, diálogos ingeniosos y una construcción de personajes compleja, logrando convertirse en un referente tanto para los fans de la animación como para la crítica.

La llegada de The Amazing Digital Circus: El último Acto a las salas mexicanas representa una oportunidad única para experimentar el desenlace de la historia en un entorno colectivo antes de su lanzamiento digital global.