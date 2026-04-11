Asaltante hiere a cómplice en robo de pasajeros en Tlalnepantla: termina detenido y golpeado

Asalto a pasajeros en Tlalnepantla termina con asaltante herido por cómplice (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en el transporte público, hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 1 de marzo, cuando varias personas viajaban a bordo de una unidad de transporte público en esta demarcación.

En ese momento, el ahora detenido y dos sujetos más, quienes también se encontraban como pasajeros, habrían iniciado un asalto.

Las indagatorias señalan que José Luis “N” y sus acompañantes sacaron armas de fuego para amenazar a los usuarios y obligarlos a entregar sus pertenencias. La situación generó momentos de tensión y pánico al interior del vehículo.

Cómplice hiere a detenido

Durante el atraco, uno de los pasajeros intentó resistirse y forcejeó con José Luis “N”, lo que provocó que uno de los cómplices realizara varias detonaciones con arma de fuego con la intención de lesionar a la víctima.

Sin embargo, de manera accidental, el disparo terminó hiriendo al propio José Luis “N”, lo que complicó el intento de robo y desató aún más el caos dentro de la unidad.

Pasajeros golpean al agresor

Detención de Jose Luis N por asalto a pasajeros en Tlalnepantla, Edomex (@FiscaliaEdomex/X)

Tras la confusión generada por las detonaciones, los presuntos delincuentes intentaron huir del lugar. No obstante, debido a la herida que presentaba, José Luis “N” no logró escapar junto con sus cómplices.

Los pasajeros aprovecharon la situación para someterlo y golpearlo, evitando que pudiera darse a la fuga. Mientras tanto, el conductor del transporte público continuó su marcha hasta encontrar a elementos de la policía municipal, a quienes solicitó apoyo inmediato.

Los uniformados intervinieron y realizaron la detención del individuo, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Fiscalía inicia proceso legal

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Una vez que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, inició la carpeta de investigación correspondiente y determinó la probable responsabilidad del detenido en el delito de robo con violencia en transporte público.

Posteriormente, se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial.

Será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica en los próximos días, conforme avance el proceso legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que, conforme a la ley, José Luis “N” debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Este caso refleja la problemática persistente de robos en el transporte público en Tlalnepantla, donde Infobae México tiene registro de dos asaltos en la zona conocida como Puente de Vigas y la colonia el Mirador, sin que hasta el momento haya personas detenidas, ya que no hay denuncias de los pasajeros.

Mientras el alcalde Raciel Pérez Cruz presume la baja de la incidencia delictiva, la falta de patrullajes y operativos en el municipio reflejan los altos índices de la percepción de inseguridad en la ciudadanía de la “Tierra de Enmedio”.