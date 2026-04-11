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Baja estímulo a gasolinas y diésel del 13 al 17 de abril: esto pagarán los automovilistas

El gobierno reduce el apoyo al IEPS en combustibles

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Bajan los estímulos fiscales en México a los combustibles por la baja en precios internacionales (REUTERS/Raquel Cunha)
Bajan los estímulos fiscales en México a los combustibles por la baja en precios internacionales (REUTERS/Raquel Cunha)

Para la semana del 13 al 17 de abril de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó a la baja los estímulos fiscales aplicados a los combustibles en México, lo que implicará un mayor pago de impuestos por parte de los consumidores, especialmente en la gasolina regular.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el estímulo al diésel será de 80.35 por ciento, mientras que para la gasolina regular o Magna se ubicará en 26.97 por ciento.

Mientras la gasolina mayor o igual a 91 octanos y combustibles no fósiles tendrá 8.90 por ciento.

Este ajuste significa que el gobierno federal absorberá una menor proporción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), trasladando una mayor carga fiscal a los usuarios.

¿Cuánto pagarán por litro?

dinero mexicano pesos
Los mexicanos pagarán un poco más por gasolina y diésel que consumen (Jorge Contreras/Infobae México)

En términos prácticos, el estímulo implica que:

  • En el caso del diésel, el gobierno cubrirá 5.91 pesos por litro, mientras que los consumidores pagarán 1.44 pesos de impuesto.
  • Para la gasolina regular, la administración federal absorberá 1.80 pesos, y los automovilistas deberán pagar 4.89 pesos por litro.

Estas cifras reflejan un ligero incremento en el impuesto para los conductores en comparación con la semana previa, del 4 al 10 de abril, cuando los apoyos eran mayores.

Durante el periodo anterior:

  • En diésel, el gobierno cubría 5.97 pesos, dejando a los consumidores un pago de 1.38 pesos.
  • En gasolina Magna, el estímulo era de 2.09 pesos, por lo que los usuarios pagaban 4.60 pesos.

La reducción en los estímulos fiscales muestra un cambio en la estrategia ante un entorno internacional más favorable para los energéticos.

El papel clave del diésel en la economía

Precio de la gasolina en Jalisco este 1 de diciembre (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)
El diésel continúa siendo el combustible con mayor apoyo gubernamental (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El diésel continúa siendo el combustible con mayor apoyo gubernamental, debido a su relevancia estratégica en la economía nacional.

Este energético es fundamental para:

  • El transporte de carga
  • La operación de maquinaria pesada
  • Sectores industriales y productivos

Cualquier variación en su precio impacta directamente en los costos logísticos, lo que eventualmente puede traducirse en aumentos en bienes y servicios para el consumidor final.

¿De qué depende el precio de la gasolina?

El precio de los combustibles en México no es fijo ni depende de un solo factor. Su conformación incluye diversos elementos como:

  • El precio internacional del petróleo
  • El tipo de cambio peso-dólar
  • Costos de transporte y distribución
  • Margen de ganancia de las estaciones
  • Impuestos como el IEPS

En este contexto, el estímulo fiscal funciona como un mecanismo para suavizar las variaciones de precios, absorbiendo parte del impuesto cuando los costos internacionales suben.

Menos presión internacional

La reducción en los estímulos coincide con un entorno global más estable para los mercados energéticos.

Tras una tregua en el conflicto en Irán, disminuyeron las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, permitiendo la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Esta normalización en el flujo de crudo contribuyó a moderar los precios internacionales, reduciendo la necesidad de mantener altos subsidios en México.

Para los automovilistas, un menor estímulo implica pagar más impuestos por litro, aunque esto no necesariamente se traduce en aumentos abruptos en el precio final, ya que intervienen otros factores del mercado.

No obstante, especialistas advierten que si la tendencia de reducción en los apoyos continúa, podría reflejarse gradualmente en el gasto de transporte de familias y empresas.

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