Artesanos del balón llegan al Senado: la iniciativa cultural de Beatriz Mojica

La senadora impulsa la visibilización de productores de Guerrero y propone fortalecer la economía cultural rumbo al Mundial 2026

La senadora Beatriz Mojica Morga, presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, colocó en la agenda nacional a los artesanos de Chichihualco, Guerrero, una comunidad con más de cinco décadas dedicada a la fabricación de balones de futbol cosidos y pintados a mano.

A través de una iniciativa cultural impulsada desde el Poder Legislativo, busca no solo dar visibilidad a este oficio tradicional, sino también integrarlo a dinámicas económicas más amplias en el país.

Una exposición que conecta tradición y mercado

Como parte de esta estrategia, Mojica promovió la exposición “Artesanía y pasión futbolera” en el Senado, un espacio diseñado para mostrar el trabajo de los artesanos guerrerenses frente a legisladores, funcionarios y público en general.

La muestra no solo resalta la calidad y el valor cultural de los balones elaborados de manera artesanal, sino que también evidencia los desafíos que enfrentan estos productores ante la competencia de artículos importados, principalmente de origen asiático.

La senadora subrayó la necesidad de fortalecer el consumo de productos “Hecho en México”, como una vía para proteger oficios tradicionales y fomentar la economía local. En este contexto, la exhibición se convierte en una plataforma para abrir oportunidades comerciales y generar vínculos entre productores y posibles compradores institucionales.

Cultura como motor de desarrollo económico

El planteamiento de Mojica se inscribe en una visión más amplia que concibe a la cultura como un componente estratégico del desarrollo económico. Desde la Comisión de Cultura, ha impulsado acciones orientadas a vincular las expresiones culturales con cadenas productivas, con el objetivo de que comunidades como la de Chichihualco puedan acceder a mercados más competitivos.

Esta perspectiva busca revalorar la cultura no solo como patrimonio intangible, sino como una fuente de ingresos y bienestar social. En regiones históricamente rezagadas, como diversas zonas del estado de Guerrero, el fortalecimiento de las industrias culturales puede representar una alternativa viable para detonar crecimiento económico con identidad local.

El Mundial 2026 como vitrina internacional

Uno de los ejes clave de esta iniciativa es el aprovechamiento de eventos globales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. La senadora planteóado que este tipo de plataformas pueden funcionar como escaparates internacionales para la artesanía mexicana.

En ese sentido, los balones elaborados en Chichihualco podrían posicionarse como productos emblemáticos que combinen tradición, identidad y calidad, alineados con la proyección cultural del país ante audiencias globales.

Una agenda con enfoque territorial y social

Mojica ha enfocado su labor en impulsar políticas que beneficien directamente a sectores históricamente marginados, con énfasis en el sur del país.

Desde su posición en el Senado, la legisladora articula esfuerzos para conectar la producción artesanal con políticas públicas que incentiven su crecimiento, promuevan el consumo interno y fortalezcan la identidad cultural mexicana.

Con esta iniciativa, los artesanos del balón no solo llegan al Senado como símbolo de tradición, sino como parte de una estrategia más amplia que busca posicionar a la cultura como un eje clave en el desarrollo económico y social de México.