Sin autorización oficial, Acamoto 2026 enfrenta rechazo en Acapulco

Gobierno y organizadores chocan por realización del Acamoto 2026. Foto: (Acamoto 2026 en FB)

El Ayuntamiento de Acapulco informó que no otorgará permisos para la realización del encuentro motociclista Acamoto 2026, previsto para celebrarse a mediados de mayo, con el objetivo de preservar la seguridad, el orden público y la imagen turística del destino.

La postura fue respaldada por integrantes del sector empresarial, agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, así como por representantes de la sociedad civil, quienes reiteraron su rechazo a la realización de este evento masivo.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Argumedo Rodríguez, dejó en claro que no existe solicitud formal para llevar a cabo el Acamoto y, en caso de presentarse, no sería autorizada. Subrayó que la prioridad del gobierno local es garantizar la tranquilidad de residentes y turistas, por lo que hizo un llamado a respetar la ley y mantener la convivencia en el puerto.

Acontecimientos ocurridos anteriormente con pérdidas de vidas humanas y accidentes viales ponen en duda la seguridad del evento. (Redes sociales)

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Julián Urióstegui Carbajal, solicitó a los organizadores cancelar de manera definitiva el evento para este año y, en su caso, gestionar futuras ediciones bajo un marco regulado. Señaló que, aunque el Acamoto genera una derrama económica estimada en 33 millones de pesos, también provoca daños cercanos a los 50 millones, lo que, afirmó, representa un impacto negativo para la ciudad.

El sector empresarial advirtió que este tipo de concentraciones, al carecer de permisos, generan desorden, accidentes, acumulación de basura y una afectación directa a la imagen turística de Acapulco. Recordaron que en ediciones anteriores se registraron hechos violentos, así como pérdidas humanas, lo que ha derivado incluso en denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra organizadores.

Pese a la negativa oficial, algunos promotores del evento han señalado que la concentración de motociclistas se llevará a cabo del 14 al 17 de mayo, con posibles sedes como Playa Bonfil o Pie de la Cuesta, aunque sin confirmación oficial. Incluso, han sostenido que, con o sin permisos, los participantes acudirán al puerto debido a que se ha convertido en una tradición.

Autoridades de Acapulco cierran la puerta al Acamoto por seguridad y orden. Foto:: Secretaría de Turismo

Ante ello, autoridades estatales también han manifestado su respaldo a la decisión del gobierno municipal. El subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, apoyó la postura de impedir eventos que puedan fomentar conductas de riesgo o violencia.

El antecedente más reciente refuerza la preocupación de autoridades y empresarios: la edición 2025 del Acamoto reunió a más de 10 mil motociclistas y dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas, además de múltiples accidentes, caos vial y actos de vandalismo.

En este contexto, el gobierno municipal reiteró que Acapulco se mantiene abierto al turismo, pero bajo condiciones de legalidad y orden. Asimismo, anunció que continuará el diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno y el sector privado para definir estrategias que garanticen la seguridad y la adecuada organización de eventos en el destino.