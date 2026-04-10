Qué es el método “no tradicional” al que se refirió la presidenta como alternativa al fracking para extraer gas natural

El gobierno mexicano detalló que la exploración buscará alternativas consideradas menos dañinas para el medio ambiente (Infobae-Itzallana)

En las últimas dos décadas, la producción de gas ha disminuido en México, lo que ha incrementado la dependencia de importaciones, en particular desde Texas y California.

Ante este panorama, el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha anunciado la creación de un comité científico para evaluar alternativas tecnológicas en la extracción de gas no convencional, excluyendo el fracking tradicional.

¿Quién evaluará la tecnología para la extracción de gas?

La instrucción establece que cualquier técnica utilizada deberá prescindir del uso de agua potable y priorizar el empleo de agua salada reciclada, junto con químicos biodegradables.

Cada método será sometido a revisión por especialistas en agua, geología y medio ambiente, con un plazo definido para presentar sus conclusiones.

¿Por qué el país depende de importaciones y cuáles son las metas oficiales?

La producción nacional de gas para años previos cubrió solo una cuarta parte de la demanda interna, mientras que el resto se importa de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Energía (SENER) y la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el consumo nacional de gas natural en México ronda los 9.600 millones de pies cúbicos diarios, mientras que la producción nacional estaba cerca de 3.800 millones de pies cúbicos diarios.

La titular de la Secretaría de Energía Luz Elena González detalló que actualmente en México se consumen 9 mil millones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales solo 2 millones los produce Petróleos Mexicanos (Pemex) y 6 mil 800 millones son importados desde el extranjero.

El plan oficial busca duplicar la producción en la próxima década, manteniendo controles estrictos para proteger el entorno. En este sentido, la evaluación científica será condición indispensable para avanzar.

¿Qué condiciones ambientales y límites existen para nuevas tecnologías?

Durante la conferencia matutina la mandataria afirmó que el fracking tradicional no será autorizado.

La autorización de tecnologías alternativas dependerá de los resultados entregados por el comité científico. Si no existen métodos limpios y sustentables, la extracción de gas no convencional no será permitida.

Se estudiará el uso exclusivo de agua salada reciclada y la incorporación de productos menos dañinos para evitar la contaminación de acuíferos y la emisión de gases de efecto invernadero. Cualquier avance tecnológico deberá garantizar la protección del agua potable y el control de emisiones.

¿Qué implicaciones tiene la producción para la soberanía energética?

El aumento de la producción doméstica se presenta como fundamental para lograr soberanía energética FOTO DE ARCHIVO REUTERS/Stringer

La mayor parte de la generación eléctrica futura dependerá del gas natural, especialmente tras la incorporación de nuevas plantas de ciclo combinado.

El aumento de la producción doméstica se presenta como fundamental para lograr soberanía energética, siempre que no se sacrifiquen los recursos naturales.

¿Cuál será el papel de la empresa estatal y los privados?

La presidenta negó acuerdo con Black Rock tras rumores en redes sociales (Infobae-Itzallana)

En cuanto a la capacidad tecnológica, se reconoce que la empresa estatal carece de los recursos suficientes para explotar yacimientos no convencionales. Por ello, se evalúan esquemas de participación privada, siempre bajo el control de los recursos por el Estado y sin concesiones.

¿Qué metas tecnológicas y productivas guían la política de gas?

La política energética actual plantea un marco para la innovación tecnológica bajo criterios de sustentabilidad y precaución. El avance solo será posible si existen alternativas que no supongan riesgo para el agua ni para el entorno natural. La meta oficial apunta a sumar más de 8 mil millones de pies cúbicos diarios en la próxima década, con tecnología avalada por el comité científico.

La estrategia nacional para el gas natural queda así supeditada a la verificación científica de métodos seguros, sin recurrir a prácticas convencionales que han causado daños ambientales en otras regiones.