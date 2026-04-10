“No tienen dónde esconderse”, Ronald Johnson celebra detección de un túnel hacia EEUU

La colaboración entre México y Estados Unidos busca cerrar espacios a quienes perpetran delitos transnacionales. Crédito: EFE/ José Méndez

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó este 9 de abril que las autoridades mexicanas y estadounidenses intensifican sus acciones contra las redes criminales.

Johnson destacó la colaboración bilateral para detener a quienes trafican drogas, armas y personas, asegurando que “no tienen dónde esconderse” y deben rendir cuentas.

El diplomático realizó los comentarios luego de que autoridades mexicanas inhabilitaran un túnel hecho presuntamente para cruzar migrantes de manera ilegal hacia Estados Unidos en Nogales, Sonora. Johnson mencionó que el trabajo conjunto incluye operaciones por tierra, mar y bajo tierra. Según el embajador, el objetivo es proteger a la población y mantener seguras las comunidades de ambos países.

La postura de Ronald Johnson subraya el compromiso de Estados Unidos y México en el combate a delitos transnacionales vinculados al tráfico ilícito.

“Ya sea por tierra, mar o incluso bajo tierra, quienes trafican drogas, armas y personas están siendo detenidos. Cuando trabajamos juntos, no tienen dónde esconderse - solo rendir cuentas” afirmó Ronald Johnson en sus redes sociales.

Autoridades mexicanas cierran túnel clandestino de más de 70 metros de longitud

Autoridades del Gabinete de Seguridad aseguraron el túnel clandestino y detuvieron a un presunto integrante de un grupo delictivo en la zona. Crédito: Gabinete de Seguridad

En Nogales, Sonora, un operativo de fuerzas federales y estatales permitió inhabilitar un túnel clandestino de 79 metros de longitud que presuntamente iba a ser utilizado para el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.

La intervención responde a acciones de inteligencia del Gabinete de Seguridad y deja un detenido presuntamente relacionado con contrabando y tráfico de personas, mientras la investigación apunta a la operación de grupos delictivos en la región.

En el sitio fue asegurado un cargamento de 21 cartuchos útiles de arma de fuego y la excavación registra una profundidad de 4.5 metros. El inmueble donde se localiza la entrada, situado en la colonia Centro de Nogales, permanece bajo resguardo policial a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con las indagatorias.

En el inmueble donde se detectó el túnel fueron incautados 21 cartuchos útiles y se mantiene bajo resguardo del Ministerio Público Federal. Crédito: Gabinete de Seguridad

El túnel detectado, aunque alcanza una longitud de 79 metros y una profundidad de 4.5 metros, no tenía salida hacia el exterior, señalaron autoridades del Gabinete de Seguridad tras ejecutar una orden de cateo autorizada por un juez de control.

Elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad de Sonora (SSP) participaron en el operativo.

El inmueble es identificado como punto clave para la operación de un grupo delictivo con presencia en la zona. La persona detenida en el lugar presuntamente sería integrante de esta organización, de acuerdo con información oficial del Gabinete de Seguridad.

Las fuerzas de seguridad detallan que la orden de cateo se concedió tras semanas de vigilancias fijas y móviles en torno al predio.

Clausura de túneles ilegales entre México y Estados Unidos

El uso de túneles en la frontera México-Estados Unidos se relaciona con grupos como ‘La Línea’, dedicados al tráfico de drogas y personas. Crédito: Gabinete de seguridad

El uso de túneles para tráfico ilegal en la frontera México-Estados Unidos tiene antecedentes recientes. El 16 de enero de 2025, autoridades estadounidenses clausuraron un paso subterráneo bajo el Río Bravo, entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas. En esa ocasión, la longitud alcanzada fue de aproximadamente 40 metros, con infraestructura dotada de ventilación y alumbrado.

Este túnel habría estado bajo control del grupo “La Línea”, identificado por autoridades estadounidenses como responsable de tráfico de drogas, personas y mercancías entre ambas ciudades.