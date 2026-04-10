México

Mujer se vuelve viral como ‘Lady Pitbull’ tras discusión por mascota y lanza insulto racista a vecina: “No me toques negra”

El conflicto ocurrió en una vecindad y el video ya suma miles de reproducciones en plataformas digitales

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La discusión escaló hasta agresiones físicas y desató miles de comentarios en internet.
La discusión escaló hasta agresiones físicas y desató miles de comentarios en internet.

Un nuevo episodio de conflicto entre vecinos ha encendido las redes sociales luego de que comenzara a circular un video donde se aprecia una fuerte pelea entre dos mujeres dentro de lo que parece ser una vecindad o complejo habitacional, material que rápidamente generó miles de reacciones por la intensidad de la discusión y las frases ofensivas que se escuchan durante el altercado.

En la grabación, que se ha viralizado en distintas plataformas digitales, se observa a una mujer captando imágenes con su celular desde una zona común del inmueble, sitio donde también aparece un perro de raza pitbull de color oscuro, aparentemente perteneciente a otra residente del lugar con quien, presuntamente, ya existían diferencias anteriores.

Pocos segundos después, una mujer sale abruptamente de su vivienda, cierra la puerta con fuerza y se dirige de inmediato hacia la persona que está grabando, mostrando evidente molestia por la situación.

Usuarios reaccionaron con indignación tras viralizarse el altercado ocurrido en una zona habitacional.
Usuarios reaccionaron con indignación tras viralizarse el altercado ocurrido en una zona habitacional.

La confrontación sube rápidamente de tono cuando la mujer intenta atacar físicamente a quien sostenía el teléfono, aparentemente en reclamo por la presencia del animal en el área compartida. Sin embargo, la víctima logra reaccionar y bloquea la agresión sujetando la mano de su atacante.

En medio del forcejeo se escucha una frase que desató todavía más indignación entre usuarios de internet, luego de que la agresora lanzara un comentario ofensivo y discriminatorio: “No me toques negra”.

Tras ese momento, la persona que documenta el altercado advierte que todo está quedando grabado en video, mientras la tensión continúa aumentando entre ambas mujeres.

Posteriormente, un hombre identificado como el esposo de la agresora interviene para intentar calmar la situación y le pide a su pareja regresar al interior del domicilio. No obstante, antes de retirarse, la mujer vuelve a perder el control y termina golpeando el celular con el que estaba siendo grabada, tirándolo al suelo.

El conflicto verbal no terminó ahí, pues el video muestra cómo ambas continúan intercambiando insultos relacionados con su situación económica, vivienda y aspectos personales.

Una mujer ya es tendencia en redes bajo el apodo de “Lady Pitbull”, luego de protagonizar un tenso momento con su vecina.

En uno de los momentos más comentados del clip, la mujer que grababa responde a las agresiones diciendo: “Sí, yo soy una gata, pero tú también rentas aquí”.

Cuando parecía que la pelea estaba por concluir, la agresora lanzó una última serie de insultos antes de entrar nuevamente a su casa: “Gata, pinchosa, chinchenta. Mis perros no tienen pulgas y tú tienes chinches en tu casa”.

Como era de esperarse, el material provocó una ola de comentarios entre internautas, muchos de ellos criticando la actitud de la agresora y burlándose de las declaraciones hechas durante la pelea.

Entre las reacciones destacadas se pueden leer mensajes como: “Cómo te atreves a decirle gata a otra, cuando vives en ese chiquero con el tendedero atravesado afuera de tu puerta”, “Le dijo negra? Jajaja pero si ella es negra teñida de rubio”, y “Me da risa que una mexicana le diga negra a otra, se cree muy gringa la oxigenada”.

Hasta el momento no se conoce si el incidente derivó en una denuncia formal, pero el video continúa sumando reproducciones y comentarios en redes sociales.

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