México

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 10 de abril

Usualmente los viernes serían de juego de salvación, pero hubo un cambio de dinámica

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(FB/ExatlonMX)
(FB/ExatlonMX)

En Exatlón México, la Supervivencia es una de las pruebas más importantes de la semana.

Su objetivo es definir qué equipo mantiene a todos sus integrantes y cuál debe enviar a uno de sus atletas al duelo de eliminación.

La dinámica enfrenta a los equipos Rojo y Azul en una serie de circuitos físicos y de puntería.

Este viernes 10 de abril, los rumores se inclinan hacia los rojos.

Mati Álvarez, una mujer con uniforme deportivo rojo, corre en un circuito de arena con obstáculos, con una estructura colorida y otras personas al fondo
Mati Álvarez corre en un circuito de Exatlón México en medio de rumores sobre una filtración de eliminación (FB/ExatlonMX)

El equipo ganador de la Supervivencia asegura la permanencia de sus miembros y fortalece el ánimo grupal, mientras que el equipo perdedor debe nominar a uno de sus integrantes, generalmente de acuerdo con el rendimiento semanal o por votación interna, para enfrentarse en el duelo eliminatorio.

En la temporada actual, el formato se ha ajustado: la presión recae sobre las mujeres en ciertas semanas, pues una derrota en la Supervivencia implica que una de ellas debe ir directo a eliminación.

Seis atletas del equipo azul de Exatlón México posan sobre una estructura de madera amarilla, con vegetación de fondo y dos estrellas decorativas en el suelo
Los integrantes del equipo azul de Exatlón México podrían dar una sorpresa en la emisión (Facebook/ExatlonMx)

Si un equipo logra barrer los cinco duelos de la serie, se salva por completo; de lo contrario, al menos una mujer de ese equipo queda “instalada” para el enfrentamiento de la próxima semana. Además, los atletas pueden utilizar medallas individuales para sumar vidas extra en el duelo, lo que añade una capa estratégica a la competencia.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Valery Carranza
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Televisión abierta: Canal Azteca Uno

Ocho atletas vestidos de rojo posan sonrientes para una foto grupal en un terreno con grava. Al fondo, estructuras amarillas de un circuito y vegetación
El domingo no habrá eliminación (Facebook/ExatlonMx)
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Horarios de transmisión:
    • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
    • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

Resumen semanal de Exatlón México

  • El domingo 5 de abril, Koke Guerrero (Equipo Azul) resulta eliminado tras perder un duelo contra Adrián Leo, quien además gana el Power Token varonil de la semana. Karol Rojas recibe el Power Token femenil.
  • El Equipo Azul sufre la baja de uno de sus atletas más destacados, mientras que el Equipo Rojo mantiene su plantilla completa tras imponerse en la batalla por la supervivencia.
  • El 6 de abril, la Villa 360 se disputa con intensidad, marcando un punto clave en la semana para ambos equipos.
  • El 7 de abril se realiza el Duelo de los Enigmas, donde los equipos buscan ventajas estratégicas para la segunda mitad de la semana.
  • El 8 de abril, la serie por la Supervivencia cambia de formato: el equipo perdedor debe enviar automáticamente a una mujer al duelo de eliminación del fin de semana.
  • El Equipo Azul gana la Batalla por la Supervivencia, cortando una racha negativa y asegurando que ninguna de sus integrantes vaya a eliminación inmediata, mientras el Equipo Rojo debe elegir a una atleta para el duelo eliminatorio.
  • Los episodios reflejan un cierre de temporada con mayor presión, cambios de estrategia y enfrentamientos decisivos rumbo a la gran final.

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