Emiliano Aguilar responde a críticas por su devoción a la Santa Muerte: “Yo respeto las creencias de todos”

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Emiliano Aguilar defendió su devoción a la Santa Muerte y pide respeto a quienes lo critican. El cantante y miembro de la dinastía Aguilar ha enfrentado comentarios y cuestionamientos tras compartir un video en redes sociales donde aparece encendiendo una vela en un altar dedicado a la Santa Muerte.

Aguilar respondió de manera directa y pide tolerancia ante sus creencias personales.

Emiliano Aguilar pide respeto por su fe en la Santa Muerte

Durante un encuentro con reporteros, Emiliano Aguilar abordó el tema de sus creencias tras la polémica causada por su video.

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El músico reconoció que ser devoto de la Santa Muerte le ha traído críticas, pero se mantuvo firme en sus convicciones.

“No quiero hablar de ese tema porque la verdad hay muchas personas ignorantes que no saben ni qué onda”, afirma.

Aguilar aclaró que respeta todas las creencias y no busca imponer las suyas a nadie.

Emiliano Aguilar recibió críticas por exponer mariguana durante un live. (@emiliano.aguilar.t, Instagram)

“Si yo empiezo a hablar de esto, hay muchas personas que lo distorsionan. Yo respeto todas las creencias de todos. No voy a juzgar la religión ni las creencias de una persona. Aunque crean en una mesa, es su poder superior, pues muy su pedo”, dice el cantante.

Emiliano Aguilar y la devoción a la Santa Muerte

Recientemente, el cantante compartió un video en sus redes sociales en el que se le ve prendiendo una vela a un altar de la Santa Muerte.

La publicación desató opiniones encontradas, desde apoyo hasta críticas severas. Ante la controversia, Aguilar reiteró que su fe es parte de su vida privada y pidió respeto para él y para quienes practican esta devoción.