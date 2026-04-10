México

Emiliano Aguilar asegura que las decisiones de su papá ocasionaron un distanciamiento, pero no descarta una reconciliación

En un encuentro con reporteros, el primogénito de Pepe Aguilar abrió su corazón y reconoció que por ahora no pueden tener una relación con su familia paterna

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Díptico muestra a Emiliano Aguilar con gorra y tatuajes a la izquierda, y a Pepe Aguilar sonriendo con gafas de sol y barba a la derecha
Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, hizo declaraciones recientes sobre la compleja relación familiar, difundidas por Todo para la mujer con Maxine Woodside. (RS / Reuters)

Las recientes declaraciones de Emiliano Aguilar sobre su padre, Pepe Aguilar, han generado un nuevo debate en torno a la convivencia familiar dentro de la dinastía.

En un encuentro con reporteros, cuyas palabras se difundieron a través de Todo para la mujer con Maxine Woodside, el joven habló sin reservas sobre su relación con el cantante, dejando entrever la complejidad de los vínculos familiares y sus expectativas a futuro.

Desde su perspectiva, Emiliano Aguilar reconoce el peso del legado que representa su padre, pero considera que por el momento no puede existir una relación cercana.

“Yo lo quiero mucho, mi jefe, al chile. A la gente sí lo quiero mucho, pero malamente, como lo acabo de decir ahorita, está lidiando con las cartas que se le dieron”, señaló.

Emiliano Aguilar descartó una posible reconciliación con su papá.
Emiliano Aguilar destaca la complejidad de su relación con Pepe Aguilar al reconocer la influencia del legado familiar. (Redes Sociales)

Por otra parte, recalcó que las circunstancias familiares y personales han sido determinantes para el rumbo de su papá, subrayando: “Realmente la culpa no la tiene él”.

Finalmente, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de reconciliarse, respondió con total honestidad:

En el futuro, definitivamente en el futuro. Puedo ser acá bien rudo y puedo estar cagando el palo y me puedo ver acá que yo soy el que siempre anda diciendo, pero pues a fin de cuentas un niño siempre quiere estar con su padre, ¿sí me explico?"

(IG: @emiliano_aguilar.t // @gordoelpugarguilar)
Las declaraciones de Emiliano Aguilar sobre su padre reabren el debate en torno a la convivencia dentro de la dinastía Aguilar. (IG: @emiliano_aguilar.t // @gordoelpugarguilar)

Majo y Emiliano apuestan por fortalecer lazos familiares en medio de rumores

Días antes de la declaración sobre su padre, Emiliano Aguilar compartió un reencuentro con su prima Majo Aguilar que rápidamente se volvió tema central entre seguidores y medios.

Las imágenes, publicadas en redes sociales, muestraron a los dos primos sonrientes y abrazados durante una reunión familiar, acompañadas de un mensaje de afecto: “Tanto tiempo sin vernos, te quiero un ching* prima, Majo Aguilar. Aquí ando a la orden”.

Lejos de alimentar conflictos, tanto Emiliano como Majo han optado por la discreción y la solidaridad, incluso el propio joven expresó su admiración: “Mis respetos para mi prima, se la ha rifado. No manches, se fue a Dubái”.

Emiliano Aguilar
El apoyo y admiración mutua entre Majo y Emiliano Aguilar refuerzan los lazos familiares pese a los rumores de conflicto. (Captura de pantalla @majo_aguilar)

Expectativa por una colaboración musical entre primos

El acercamiento entre los integrantes de la dinastía Aguilar no solo ha provocado reacciones por motivos familiares. Los seguidores de ambos músicos han intensificado su interés en un posible dueto, alimentado por comentarios recientes y la propia interacción de los primos.

En el mismo encuentro con la prensa, Emiliano Aguilar reconoció la influencia que su prima ha tenido en su carrera: “Mi inspiración para empezar a soltarme es mi prima Majo, porque ella se abrió sola y mira dónde está ahora”.

Sobre la posibilidad de una colaboración, no descarta que pueda concretarse pronto: “No sé si se va a enojar si lo digo, pero posiblemente, posiblemente, posiblemente haya algo por ahí”, reveló.

Por ahora, prefiere no adelantar detalles para que el público descubra el resultado cuando llegue el momento: “Yo no soy tanto acá de hablar, al rato van a ver qué rollo”.

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