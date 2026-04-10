Edomex buscará crear “estrategia inédita” contra el feminicidio, ocupa sexto lugar a nivel nacional con más casos en 2026

MONTERREY, NUEVO LEÓN, 25NOVIEMBRE2020.- En el marco del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, integrantes del movimiento feminista en la entidad acudieron a la explanada de los Héroes para manifestarse mediante escritos. Nuevo León ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, así como el sexto lugar en violencia familiar y trata de personas en México y el número once en violaciones en el presente año. FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM

El gobierno del Estado de México informó que esta semana se inició los trabajos para crear e implementar una “estrategia inédita e interinstitucional” contra el feminicidio en la entidad y con ello, un plan de atención y acceso a la justicia para víctimas de este tipo de violencia.

En un comunicado, detalló que en la Mesa de Trabajo participan las secretarías estatales de Gobierno y de las Mujeres, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia local (FGJEM).

Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, destacó que los trabajos para elaborar la iniciativa son “resultado de las Mesas de Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y en cumplimiento a las políticas contra la violencia de género promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

¿En qué consistirá la estrategia?

María Esther Rodríguez Hernández, secretaria de las Mujeres, explica que la estrategia se estructura en cinco ejes: identificación, atención, protección, procuración e impartición de justicia y recuperación del proyecto de vida.

De acuerdo con la funcionaria, este esquema será ejecutado junto con la FGJEM, el Poder Judicial mexiquense, las secretarías de Seguridad, Salud y Educación.

De igual forma, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas, el DIFEM y la Comisión de Derechos Humanos del Edomex.

La administración estatal detalla que los 41 Centros LIBRE abiertos en el Estado de México y las tres sedes de Ciudad Mujeres en La Paz, San Mateo Atenco y Amecameca funcionarán como primer contacto para mujeres, con el objetivo de reconocer violencias, promover el empoderamiento y fortalecer redes comunitarias.

La estrategia incluye la colaboración de los Juzgados LIBRE del PJEM y las Unidades de Atención a Mujeres en Situación de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, donde se ofrece atención psicológica, jurídica y de trabajo social, así como casas de transición, refugios y acompañamiento permanente en coordinación con los municipios mexiquenses.

Edomex, sexto estado con más feminicidios

El Estado de México ocupa el sexto lugar nacional en feminicidios, con cinco casos que representan el 5.3% del total registrado en el país, según el reporte con corte a febrero de 2026 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sinaloa encabeza la lista con 13 casos, equivalentes al 13.8%. Le siguen Ciudad de México y Veracruz, ambos con nueve casos (9.6% cada uno).

Mientras que Chiapas reporta ocho casos (8.5%) y Sonora, seis casos (6.4%).