“Cualquiera puede terminar en la calle”: activista alerta sobre crisis social en México

En México, vivir en la calle no es una elección, sino el resultado de múltiples fallas acumuladas. Así lo advierte Enrique Hernández, director ejecutivo de El Caracol A.C., una organización dedicada a acompañar a personas en situación de calle en la Ciudad de México. Con más de tres décadas de experiencia, el activista lanza una advertencia contundente: “cualquiera puede terminar en la calle”.

Desde 1991, Hernández —conocido como “Quique”— decidió encaminar su vida hacia la atención de personas que habitan espacios públicos como bajopuentes, banquetas o vialidades. Su motivación surgió durante sus años como estudiante de psicología, influido por relatos de injusticia social y desigualdad en distintas regiones del país.

Sin embargo, a más de 30 años de haber iniciado su labor, su diagnóstico es crítico: los avances han sido prácticamente nulos cuando se trata de atender a quienes carecen de redes de apoyo y enfrentan abandono familiar, exclusión social y la indiferencia institucional.

El origen de una vocación marcada por la urgencia social

El punto de quiebre que lo llevó a actuar fue una noticia internacional sobre la muerte de niños en Brasil, sumada a su posterior experiencia en un albergue, donde convivía durante fines de semana completos con personas en situación vulnerable.

Ahí descubrió que la teoría académica era insuficiente frente a la complejidad de la vida en la calle. “No hay psicología que alcance para entender completamente esta realidad”, sostuvo.

Personas en situación de calle enfrentan abandono, estigmatización y falta de apoyo institucional en la Ciudad de México, una problemática social que, advierten especialistas, puede afectar a cualquier persona ante la ausencia de redes de cuidado

La convivencia directa le permitió observar dinámicas marcadas por la desconfianza, el consumo de sustancias y la falta de alternativas reales para salir de ese entorno.

El abandono y la falta de cuidados como factores clave

Uno de los episodios que marcó su trayectoria fue el incendio en un terreno baldío cercano a la Central Camionera del Norte, donde vivían varias personas sin hogar. Tras el siniestro, algunas acudieron al albergue donde Hernández colaboraba, evidenciando la fragilidad extrema en la que sobreviven.

“Cuando tienes familia, hay alguien que te respalda. Si te enfermas, te llevan al médico. Ellos no tienen a nadie”, explica. Esta ausencia de redes de apoyo es, a su juicio, uno de los factores determinantes que perpetúan la vida en la calle.

Además, señala que el problema no puede reducirse a decisiones individuales. Se trata de una condición multifactorial donde confluyen fallas familiares, sociales e institucionales.

El peso del estigma y el juicio social

A la precariedad material se suma otro obstáculo: el estigma. Hernández advierte que las personas en situación de calle enfrentan un juicio moral constante que agrava su exclusión.

“El juicio social es lapidario, pero cuando proviene del Estado es aún más grave”, afirma. Esta perspectiva punitiva, en lugar de generar soluciones, profundiza la marginación y dificulta la implementación de políticas públicas efectivas.

Sistema de cuidados: una alternativa urgente

Frente a este panorama, el activista destaca la importancia de construir un Sistema Integral de Cuidados que permita replantear la manera en que se aborda esta problemática. Desde su perspectiva, se trata de cambiar el enfoque: pasar del juicio a la responsabilidad ética colectiva.

Explica que contar con apoyo familiar o institucional puede marcar la diferencia, incluso en problemáticas como las adicciones. Mientras una persona con recursos puede acceder a tratamiento y rehabilitación, quienes viven en la calle enfrentan mayores probabilidades de recaída debido a la falta de acompañamiento.

Una crisis que puede alcanzar a cualquiera

Después de más de 30 años de trabajo, Hernández insiste en que nadie está exento. La pérdida de redes de apoyo, sumada a crisis económicas, familiares o de salud, puede empujar a cualquier persona a vivir en la calle.

Personas en situación de calle enfrentan abandono, estigmatización y falta de apoyo institucional en la Ciudad de México, una problemática social que, advierten especialistas, puede afectar a cualquier persona ante la ausencia de redes de cuidado

Su testimonio, difundido en el espacio Historias de Cuidado del podcast Qué Roy-o, con el legislador Royfid Torres González, pone sobre la mesa una realidad incómoda: la situación de calle en México no solo es un problema social persistente, sino una crisis estructural que sigue sin resolverse.

En un país donde miles de personas sobreviven diariamente en el espacio público, el llamado es claro: reconocer que el problema existe y asumir que su solución requiere un compromiso colectivo, más allá de la indiferencia.