México

Christian Nodal retira video de su nueva canción en TikTok tras críticas por actriz parecida a Cazzu

Usuarios señalaron que la actriz del video mezcla rasgos de Cazzu y Ángela Aguilar, desatando debates sobre la intención detrás de su selección

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Christian Nodal
La protagonista del videoclip causó revuelo en redes por su look, con la imagen de Cazzu. (Facebook Christian Nodal / YouTube Christian Nodal)

El video del tema “Un vals” de Christian Nodal habría sido eliminado de TikTok luego de que usuarios inundaron las redes sociales con críticas y comentarios por el parecido de la actriz protagonista con Cazzu, expareja del cantante. El lanzamiento del sencillo también estuvo marcado por las especulaciones sobre la dedicatoria a Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal, y referencias visuales a la boda de la pareja.

La controversia escaló tras el estreno del videoclip oficial. En la grabación apareció una pareja vestida al estilo vaquero. La actriz principal llamó la atención porque su imagen, con cabello corto oscuro y tatuajes visibles, provocó comentarios de seguidores que señalaron un gran parecido con Julieta Cazzuchelli, madre de la hija de Nodal. Otros usuarios identificaron características que también evocaban a Ángela Aguilar y afirmaron que la selección de la actriz no fue casual.

Christian Nodal
Usuarios señalaron que la actriz del video de “Un vals” mezcla rasgos de Cazzu y Ángela Aguilar, desatando debates sobre la intención detrás de su selección. (Captura de pantalla Facebook Christian Nodal)

Usuarios llenaron de críticas las redes sociales de Nodal

En Facebook, Instagram y TikTok, las publicaciones de Christian Nodal sobre el nuevo sencillo se llenaron de mensajes. La mayoría de los comentarios hacían referencia al look de la actriz y a la supuesta intención de recordar a Cazzu. Frases como “Es una mezcla de Cazzu y Angelita” o “Me espanté, pensé que era Cazzu” se repitieron en decenas de publicaciones. En paralelo, algunos internautas encontraron semejanza entre el actor masculino y Josh Ball, exnovio de Ángela Aguilar y jugador de futbol americano.

La reacción llevó a Nodal a limitar los comentarios en Facebook e Instagram. En TikTok, el cantante habría optado por eliminar completamente el video del tema. En la plataforma YouTube, algunos seguidores reportaron la desaparición de mensajes que mencionaban a la cantante argentina o comparaciones con exparejas tanto de Nodal como de Aguilar.

Christian Nodal
Tras el lanzamiento del tema, Nodal enfrentó comentarios sobre el parecido entre lps protagonistas del video con Josh Ball y Julieta Cazzuchelli. (Captura de pantalla @cazzu / @nodal / YouTube Christian Nodal)

Cabe señalar que el anuncio de “Un vals” se realizó con la publicación de una fotografía de Nodal y Ángela Aguilar abrazados bajo la lluvia. Al compartir la noticia, el cantante incluyó un emoji de anillo de compromiso y la frase: “Una de las piezas más hermosas que tengo la dicha de compartirles. Ojalá les toque el corazón tanto como a mí”, escribió. No obstante, internautas compararon dicha imagen fotográfica con fotos de Christian Nodal y Belinda cuando eran pareja.

“No soy la única que lo pensó”, “La Cazzu Aguilar”, “Tuve que verlo , salirme y volver a verlo porque no me la creía”, “Te pasaste”, “Cazzuangela 2.0″, “Hasta donde llegaste”, “Se proyectó”, “Hizo la canción pensando en Cazzu”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

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