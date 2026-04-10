Cae otro implicado en el asesinato del regidor de Reynosa en la colonia Tabacalera de Ciudad de México

Elementos de la Policía de Investigación realizaron la detención de Ángel “N” en el municipio de Tecámac. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a Ángel “N” el pasado jueves 9 de abril de 2026 como probable autor material y segundo implicado en el homicidio de Brayan Nicolás Vicente Salinas, servidor público de 27 años que se desempeñaba como regidor en Reynosa, Tamaulipas. El asesinato ocurrió el 6 de diciembre de 2025 en un inmueble de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. La investigación, coordinada por el Ministerio Público, incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos y labores de seguimiento técnico, lo que permitió identificar y ubicar a los probables responsables.

Dos órdenes de aprehensión por homicidio calificado

La Policía de Investigación localizó a Ángel “N” en el municipio de Tecámac, Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica por el delito de homicidio calificado.

Previo a esta detención, Yael “N” fue arrestado en flagrancia el 8 de diciembre de 2025 en posesión de narcóticos y vinculado a proceso por delitos contra la salud y cohecho. Posteriormente, la investigación lo identificó como probable coautor del homicidio calificado de Brayan Nicolás Vicente Salinas, por lo que el pasado 9 de abril se ejecutó la orden de aprehensión correspondiente.

Investigación técnica y coordinación interinstitucional

El caso fue esclarecido a partir de la intervención técnica del Ministerio Público, la PDI y personal pericial. El análisis de videos, las declaraciones de testigos y el seguimiento permitieron acreditar la participación de los implicados, quienes habrían ingresado juntos al inmueble donde la víctima fue privada de la vida.

En sus redes sociales compartía fotografías de los eventos sociales y políticos a los que asistía Crédito: Facebook - Brayan Nicolas Vicente Salinas

La Fiscalía CDMX reiteró que la investigación se realizó bajo los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales y el respeto a la presunción de inocencia. La institución señaló que ambas personas serán tratadas como inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial.

La Fiscalía garantiza proceso penal conforme a derecho

Ambos imputados ya se encuentran a disposición de la autoridad judicial y enfrentan cargos por homicidio calificado. La fiscalía sostuvo que estas acciones son resultado de una investigación técnica y coordinada que permitió llevar ante la justicia a quienes habrían participado en el delito, con el objetivo de evitar la impunidad y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y la ciudadanía.