México

Werevertumorro responde al PRI tras polémica por registro de celulares: “Me fue peor con ustedes”

El youtuber denunció hostigamiento tras exponer vulnerabilidades del registro nacional de líneas celulares

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Gabriel Montiel, alias Werevertumorro, sonriendo y sosteniendo unas gafas en la frente. Parte de un tuit que muestra su crítica al PRI y Morena es visible a la derecha
El influencer Gabriel Montiel, alias Werevertumorro, lanzó un dardo con el PRI. (Werevertumorro: X)

La discusión sobre el registro nacional de líneas móviles escaló a un terreno político luego de que el youtuber Werevertumorro, nombre artístico de Gabriel Montiel, respondió de forma directa a la cuenta oficial del PRI, que intentó capitalizar la controversia en redes sociales.

El creador digital había generado conversación al cuestionar la medida impulsada por el gobierno federal, la cual busca concentrar datos de usuarios como parte de una estrategia contra delitos como la extorsión telefónica. Su postura se centró en posibles riesgos sobre la privacidad, lo que detonó un debate en plataformas como X.

Sin embargo, la intervención del Partido Revolucionario Institucional cambió el tono de la conversación. La cuenta del PRI retomó el caso con fines políticos, lo que provocó una reacción inmediata de Montiel, quien marcó distancia de cualquier narrativa partidista.

“Ni siquiera es estar EN CONTRA DE MORENA y A FAVOR DEL PRIAN. Nomás quiero un puto número de otro lado. FIN”, escribió el influencer en respuesta.

Captura de pantalla de la red social X (anteriormente Twitter) mostrando un tuit de Gabo Montiel respondiendo a una publicación del PRI sobre privacidad
Gabo Montiel, también conocido como Werevertumorro, se distancia del PRI en X tras un tuit del partido que recordaba sus críticas pasadas sobre la privacidad de datos. (Captura de pantalla: X)

Rechazo a la politización del debate

Lejos de alinearse con alguna fuerza política, Werevertumorro dejó claro que su postura no responde a intereses ideológicos. Su mensaje subraya una intención práctica: encontrar alternativas para usar una línea telefónica sin integrarse al padrón nacional.

En otra publicación, insistió en cerrar el tema y pidió respuestas concretas a su duda inicial: “Es más fácil contestarme cómo conseguir otra línea y ya. Ni vuelvo a hablar del tema. Una pregunta, una respuesta”.

El posicionamiento refleja un intento por desmarcarse del uso político de su opinión, en un contexto donde la discusión sobre privacidad digital ha sido aprovechada por distintos actores para reforzar narrativas.

Captura de pantalla de un tuit de Gabo Montiel denunciando la filtración de su número personal y una conversación sobre privacidad en WhatsApp
El influencer Gabo Montiel (@werevertumorro) compartió en redes sociales que su número personal fue filtrado y utilizado para contactarlo, expresando preocupación por la privacidad de los usuarios en el contexto del registro de líneas telefónicas. (Captura de pantalla: X)

De la crítica técnica al ruido político

La polémica surgió cuando Montiel preguntó a sus seguidores sobre opciones para contratar una línea extranjera sin necesidad de registrar su CURP. La publicación se viralizó y atrajo la atención de figuras públicas, así como de usuarios que comparten preocupaciones sobre el manejo de datos personales.

El debate también incluyó denuncias del propio youtuber sobre posibles vulneraciones a su privacidad. En una de sus publicaciones, mostró una conversación que, según explicó, reforzó sus dudas sobre el registro obligatorio.

“Precisamente es una de las tantas cosas que no están bien. Es mi número personal y me hablas por algo que puse en las redes”, señaló.

Un tema que rebasa a las redes

El caso de Werevertumorro ocurre en medio de cuestionamientos más amplios al registro nacional de líneas móviles. Organizaciones como R3D y la Asociación de Internet MX han advertido sobre riesgos en la protección de datos personales y posibles fallas en la implementación.

A tres meses de la fecha límite para completar el padrón, estimaciones indican que el ritmo de registro necesario resulta difícil de alcanzar, lo que abre dudas sobre la viabilidad del proyecto.

En este escenario, la respuesta del influencer no solo evidencia la tensión entre ciudadanía y autoridades, también exhibe cómo una inquietud técnica puede convertirse en un campo de disputa política. Montiel, por su parte, insiste en mantener el tema en un plano práctico, lejos de banderas partidistas.

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