Werevertumorro denuncia filtración de datos privados y hostigamiento tras críticas al registro de celulares

El influencer Werevertumorro expresa su desacuerdo con la implementación del registro nacional de usuarios de telefonía móvil. (Infobae México / Jovani Pérez)

Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, cuestionó la eficacia del registro nacional de líneas móviles, una medida promovida por el gobierno de México para combatir la extorsión y los fraudes telefónicos como parte de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El creador digital, quien públicamente ha externado su rechazo al mecanismo bajo el argumento de presentar vulnerabilidades, denunció la filtración de datos personales y hostigamiento tras optar por medidas alternas de comunicación que evaden el registro.

El inicio de la polémica

A tres meses de la fecha límite para concluir con el padrón de usuarios, Werevertumorro solicitó en X —antes Twitter— recomendaciones para obtener una línea celular que no tenga que ser inscrita en el registro nacional. “Oigan, hay forma de sacar línea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con CURP”.

La publicación se viralizó e introdujo en la conversación a otros líderes de opinión, como el empresario Ricardo Salinas Pliego —otra voz crítica—, quien recomendó al youtuber contratar una eSIM virtual mediante telefónicas en el extranjero.

Aunque el servicio condiciona al usuario a comprobar mediante geolocalización que radica temporalmente en dos países diferentes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha documentado un incremento en la contratación de servicios virtuales.

Werevertumorro: “Ya se comunicaron ‘de arriba’”

El debate evolucionó de una conversación en torno a medidas alternas de comunicación a señalamientos de presunto espionaje cuando Montiel compartió una captura de pantalla de una presunta conversación iniciada por una persona a la que identificó como ‘de arriba’.

“Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal, para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pasé mi teléfono) Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan”.

El influencer Gabo Montiel (@werevertumorro) compartió en redes sociales que su número personal fue filtrado y utilizado para contactarlo, expresando preocupación por la privacidad de los usuarios en el contexto del registro de líneas telefónicas. (Captura de pantalla: X)

En el chat, Gabo Montiel externa a la persona que lo contactó que la conversación confirma los motivos por los que se opone al registro de sus datos personales. “Precisamente es una de las tantas cosas que no están bien. Es mi número personal y me hablas por algo que puse en las redes”, se lee en la imagen compartida por el youtuber.

El PRI recibe dardo por intentar politizar la controversia

La cuenta oficial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) intentó visibilizar el caso para proyectar su imagen en el debate público. Sin embargo, Gabo Montiel marcó distancia de la organización: “También critiqué en su momento a Peña Nieto y me fue peor con uds. Saludos”.

En otra publicación, el influencer dejó en claro que no tenía interés en ser visto como una voz crítica del oficialismo y reafirmó que su único interés radicaba en obtener una línea móvil virtual que funcione dentro de México.

Gabo Montiel, también conocido como Werevertumorro, se distancia del PRI en X tras un tuit del partido que recordaba sus críticas pasadas sobre la privacidad de datos. (Captura de pantalla: X)

Registro de líneas avanza lento

Estimaciones hechas en marzo establecen que, para cumplir con el registro, cada día debían ser inscritas un millón de líneas móviles hasta el 30 de junio. La proyección indica un fracaso en la iniciativa.

Argumentos del Gobierno Mexicano para justificar el registro obligatorio de líneas:

Combate a la extorsión y fraudes telefónicos: El Gobierno sostiene que el anonimato en la compra y activación de chips telefónicos facilita delitos como la extorsión, fraudes bancarios, suplantación de identidad y secuestros virtuales. Argumenta que vincular cada línea celular a una persona física o moral permitirá identificar a los responsables y dificultar el uso de números imposibles de rastrear para actividades ilícitas.

Trazabilidad de llamadas y mensajes: Según la narrativa oficial, la identificación obligatoria de las líneas permitirá a las autoridades rastrear llamadas o mensajes asociados a delitos, lo que facilitará las investigaciones y la persecución penal.

Reducción del uso de líneas anónimas: El registro busca eliminar la práctica de adquirir líneas desechables o anónimas, que durante años han sido un obstáculo para la investigación de delitos cometidos vía telefónica.

Protección de datos personales: El Gobierno asegura que los datos recabados no estarán bajo resguardo de las autoridades, sino de las empresas telefónicas, y solo podrán ser solicitados en el marco de una investigación judicial. Señala que no se recopilarán datos biométricos, únicamente nombre, CURP y número telefónico.

Cumplimiento de la ley: El registro responde a la Ley de Telecomunicaciones, que establece que toda línea debe ser identificable. La medida busca homologar el estándar de registro que ya aplica a servicios de pospago, extendiéndolo a líneas de prepago y eSIM.

Prevención del uso masivo de chips anónimos: Se limita el número de líneas que puede registrar una persona (hasta diez), con la intención de evitar el uso indiscriminado de chips para actividades ilícitas o de difícil rastreo.

No concentración estatal de la base de datos: A diferencia de esquemas anteriores, el Gobierno argumenta que los nuevos lineamientos no implican una base de datos centralizada en manos del Estado, sino que la información queda bajo control de los operadores privados.

Vulnerabilidades que han retrasado el registro

Las principales vulnerabilidades y riesgos denunciados hasta el momento respecto al registro obligatorio de líneas celulares en México incluyen:

Riesgo de filtración y robo de datos personales: Diversos especialistas y organizaciones advierten que la base de datos generada con la información de los usuarios podría ser vulnerable a hackeos, filtraciones o accesos indebidos, lo que pondría en riesgo datos sensibles como nombre, CURP y número telefónico. México tiene antecedentes de bases de datos oficiales que han sido filtradas en el pasado.

Suplantación de identidad: Se señala que los mecanismos de verificación de identidad pueden no ser robustos, lo que abre la puerta a que delincuentes registren líneas a nombre de terceros sin su consentimiento, facilitando extorsiones y fraudes que después recaerían en víctimas inocentes.

Uso indebido por autoridades o empresas: Hay preocupación sobre el posible uso político, comercial o arbitrario de la información por parte de operadores telefónicos o servidores públicos, ya que la regulación sobre el acceso y resguardo de los datos es limitada y poco transparente.

Limitación de acceso a servicios: La posibilidad de que usuarios que no puedan acreditar su identidad de forma convencional —por no tener documentos actualizados, por vivir en zonas rurales o marginadas— queden excluidos del acceso a la telefonía móvil.

Eficacia limitada ante la delincuencia: Organizaciones civiles y expertos sostienen que los delincuentes pueden seguir usando chips extranjeros o mecanismos tecnológicos para evadir el rastreo, por lo que la medida afectaría principalmente a usuarios legítimos y no resolvería el problema de fondo.

Falta de mecanismos para la corrección y actualización de datos: Se ha denunciado que las reglas son poco claras sobre cómo corregir errores en los registros, lo que puede llevar a afectaciones para los usuarios si su información es capturada de manera incorrecta.

Precedentes negativos: El antecedente del extinto RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil) es citado como ejemplo de fracaso, ya que esa base fue filtrada y vendida en el mercado negro, sin que se lograran avances significativos en la persecución de delitos.

Estas vulnerabilidades han sido denunciadas por organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales), la Asociación de Internet MX, así como por expertos en ciberseguridad y protección de datos.