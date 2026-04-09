Tania Rincón regresa a “Hoy soy el chef” sin Karime Pindter: ella es la famosa que será su nueva pareja

Karime Pindter reacciona al cambio de dupla: “Te voy a extrañar demasiado, pero te voy a apoyar”. (Instagram @taniarin)

El próximo 20 de abril, Hoy soy el Chef regresa a la pantalla con una segunda temporada que introduce cambios en sus equipos y una renovada dinámica de competencia.

Entre las novedades más comentadas figura el regreso de Tania Rincón como una nueva dupla tras haber participado con Karime Pindter en la primera temporada.

Ahora, la presentadora une fuerzas con Ana Caty Hernández, presentando un equipo que promete velocidad y técnica en la cocina. Ambas buscan conquistar el primer lugar.

Tania Rincón regresa a Hoy soy el Chef formando dupla con Ana Caty Hernández en el equipo 'Las dueñas del balón', enfocado en técnica y velocidad. Foto: Televisa

Nuevos equipos y el regreso de Tania Rincón

La producción de Hoy soy el Chef ha confirmado tres equipos protagonistas:

Omar Fierro con Nicola Porcella

Mariana Botas con Jessica Segura

Tania Rincón con Ana Caty Hernández

“Me encanta cocinar, inventar platillos nuevos. La cocina que más me gusta hacer es la mexicana o la italiana, son de mis recetas preferidas”, explicó Fierro.

Por su parte, Porcella, entusiasmado por la oportunidad, bromea sobre su rol: “Acepté este reto porque mi compañero ya no ve muy bien, lo voy a ayudar en la cocina y vamos a ganar”. Además, invita a sus seguidores a apoyar con el voto extra, integrando al público en la experiencia del programa.

La producción de Hoy soy el Chef presenta tres equipos principales: Omar Fierro y Nicola Porcella, Mariana Botas y Jessica Segura, y Tania Rincón con Ana Caty Hernández. Crédito: @taniarin

Por otro lado, Tania Rincón y Ana Caty Hernández conforman el equipo ‘Las dueñas del balón’

“No me voy a conformar con el tercer lugar, quiero el primero”, explicó la conductora, mientras que Hernández, resaltó su rapidez al picar ingredientes como su principal fortaleza.

Dinámica de competencia y rol del público

El formato de la nueva temporada mantiene el enfoque en la competencia, el humor y la convivencia. Además de las pruebas culinarias, la interacción entre los equipos y la audiencia cobra un peso especial.

Votación en tiempo real : Los espectadores podrán influir en los resultados mediante sus votos.

Interacción en redes sociales : Los concursantes invitan activamente a sus seguidores a sumarse a la experiencia.

Humor en la competencia: Las bromas y anécdotas personales de los participantes refuerzan la atmósfera distendida del programa.

Durante la presentación de los equipos, la ausencia de Karime Pindter no pasó desapercibida. En un momento de humor, la exparticipante de La Casa de los Famosos México simuló un reclamo a Rincón por el cambio de pareja, y se despidió diciendo:

“Te voy a extrañar demasiado, pero te voy a apoyar. Seré la madrina”.

Galilea Montijo resalta el sabor relajado de Hoy soy el Chef, donde el límite de tiempo y el humor constante definen la experiencia televisiva. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Expectativas para la nueva temporada

La segunda temporada de Hoy soy el Chef llega tras una primera edición que generó momentos memorables y una recepción positiva entre los televidentes. La combinación de personalidades reconocidas, retos culinarios y participación directa del público define la apuesta del programa.

El equipo de conductores, incluyendo a Galilea Montijo, subraya la exigencia de la competencia, en la que el tiempo limitado representa el mayor desafío. Montijo, en tono de broma, confesó: “La única que se llevaba todos sus errores al estómago era yo”, provocando risas y resaltando el carácter relajado del reality.