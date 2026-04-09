Reconstrucción de caminos y puentes dañados por lluvias de 2025 inicia en abril, anuncia Sheinbaum

Se intervendrán 396 tramos y caminos junto con 94 puentes repartidos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí. (Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reconstrucción de caminos y puentes dañados por lluvias en el último año inicia en abril, tras la conclusión de los procesos de licitación.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva, detalló que se intervendrán 396 tramos y caminos junto con 94 puentes repartidos entre Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.

La mandataria aseguró que la atención a la emergencia no ha cesado, pero la fase de reconstrucción mayor solo puede comenzar luego de cumplir con los requisitos técnicos y administrativos.

La reconstrucción arranca tras licitaciones y proyectos ejecutivos

Jesús Esteva informó que las obras mayores empiezan en abril tras un mes de procesos de licitación.

“Si bien se atendió la emergencia y hay paso, y hemos estado reponiendo cualquier paso provisional que tenga alguna afectación, la reconstrucción está iniciando en abril”, expuso el funcionario.

Los trabajos alcanzan 94 puentes en total, de los cuales, 50 se encuentran en Hidalgo, 22 en Puebla, 18 en Veracruz, 3 en Querétaro y uno en San Luis Potosí.

El secretario explicó que la reconstrucción de los daños por lluvias requirió proyectos ejecutivos y la asignación de recursos tras concursos formales.

“Todas estas obras están iniciando en abril, estuvieron en proceso de licitación el mes pasado”, señaló. La reposición de pasos provisionales sigue activa mientras inician las obras definitivas.

Zonas prioritarias y mensaje a la Huasteca

Claudia Sheinbaum enfatizó que la reconstrucción responde a las lluvias del año pasado en Hidalgo, Veracruz y Puebla, aunque también se registraron daños en Querétaro y San Luis Potosí.

El mensaje apunta a los habitantes de la Huasteca, región que concentra muchos de los daños en caminos y puentes. Subrayó que, mientras tanto, el gobierno mantiene abiertos los pasos provisionales y repone los que sufren nuevas afectaciones.

Las labores de reconstrucción arrancan en abril con la meta de restablecer la conectividad en las zonas donde la infraestructura fue más vulnerable al temporal. El gobierno federal reiteró que la atención a la emergencia continúa y que la fase estructural de las obras ya tiene fecha y recursos definidos.