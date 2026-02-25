México

México rompe récord de inversión extranjera en 2025 con 40,871 millones de dólares

La Secretaría de Economía reporta 40,871 mdd en IED durante 2025, mientras Ebrard anuncia una ambiciosa expansión del InnovaFest para este año

La Inversión Extranjera Directa en México alcanzó un máximo histórico al sumar 40,871 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales de la Secretaría de Economía. (Infobae- Jovani Perez)

Este miércoles, la Secretaría de Economía lanzó un comunicado en el que informó que México cerró 2025 con la cifra más alta de Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en su historia: 40,871 millones de dólares (mdd), un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a 2024. El resultado consolida cinco años consecutivos de crecimiento en la captación de capital extranjero y coloca al país en una posición privilegiada frente al contexto global, donde los flujos de IED hacia las economías en desarrollo retrocedieron 2 por ciento durante el mismo periodo, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La Secretaría de Economía informó que México registró 40,871 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa durante 2025, la cifra más alta desde que se tiene registro.

Este miércoles, la Secretaría de Economía lanzó un comunicado en el que informó que México cerró 2025 con la cifra más alta de Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en su historia: 40,871 millones de dólares, un crecimiento de 10.8 por ciento respecto a 2024. La noticia llega días después de que el secretario Marcelo Ebrard anunciara el InnovaFest 2026, una iniciativa que busca quintuplicar la participación de emprendedores mexicanos y vincularlos con fondos de inversión públicos y privados. Juntas, ambas noticias dibujan la apuesta del gobierno federal por consolidar a México como potencia productiva e innovadora.

<b>Un récord en medio de un contexto global adverso</b>

El resultado de la IED consolida cinco años consecutivos de crecimiento en la captación de capital extranjero y coloca al país en una posición privilegiada frente a un contexto global adverso, donde los flujos hacia las economías en desarrollo retrocedieron durante el mismo periodo, de acuerdo con estimaciones de la ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El dato más llamativo del reporte es el crecimiento de las nuevas inversiones, que prácticamente se triplicaron al pasar de 3,168 a 7,378 millones de dólares. Aunque no son la categoría más grande, fueron las que mayor dinamismo imprimieron al flujo total, lo que refleja la capacidad de México para atraer capitales frescos orientados a tecnología y productividad industrial.

En cuanto al origen de los recursos, Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista con casi cuatro de cada diez dólares que ingresaron al país. España, Canadá, Países Bajos y Japón completaron el top cinco. A nivel territorial, la Ciudad de México captó más de la mitad del total, seguida por Nuevo León —uno de los estados con mayor dinamismo del año— y el Estado de México.

México sumó 40,871 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa en 2025, consolidando cinco años consecutivos de crecimiento, según datos de la Secretaría de Economía.

