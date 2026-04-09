Jugo de papa: los comprobados beneficios que brinda en ayunas que incluye la protección del estómago e hígado (Freepik)

El consumo de jugo de papa en ayunas se asocia con la protección del estómago y el hígado, dos de los órganos más afectados por problemas digestivos frecuentes en México.

Este remedio natural destaca por su capacidad para aliviar molestias como la gastritis, la acidez y las úlceras gástricas, además de ofrecer efectos depurativos y antioxidantes.

El jugo de papa protege la mucosa gástrica y alivia gastritis

Uno de los beneficios centrales del jugo de papa cruda es su efecto citoprotector sobre la mucosa del estómago. Este jugo neutraliza la acidez del estómago y ayuda a tratar problemas como la gastritis, las úlceras y el reflujo gastroesofágico. La capacidad alcalina del jugo permite reducir la inflamación, el ardor y el malestar estomacal, actuando como un antiácido natural.

Según información publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-, “el jugo de papa contiene compuestos naturales que ayudan a desinflamar el cuerpo y eliminar toxinas, siendo de utilidad para quienes sufren de dolor en músculos o articulaciones”.

Esta bebida natural es utilizada desde hace generaciones en la medicina tradicional para disminuir la acidez y mejorar la digestión desde el inicio del día.

El jugo de papa protege la mucosa gástrica y alivia gastritis (Freepik)

Limpia el hígado y beneficia la salud renal

El hígado y la vesícula biliar también reciben beneficios del jugo de papa, ya que se le atribuyen propiedades depurativas y de mejora en su funcionamiento general. Este jugo ayuda a desintoxicar el hígado y, por su contenido mineral, contribuye a procesos internos de limpieza.

El jugo de papa es utilizado tradicionalmente para apoyar la función renal, ayudando en la limpieza de los riñones y en el tratamiento natural de los cálculos.

Además, la bebida contribuye a la mejora de los procesos inflamatorios en el tracto gastrointestinal y a mantener una digestión saludable.

Aporta antioxidantes y fortalece el sistema inmune

La bebida destaca por su contenido en vitamina C y compuestos antioxidantes, como el ácido clorogénico. Estos nutrientes ayudan a combatir radicales libres y previenen el envejecimiento prematuro de la piel. El jugo también aporta minerales como potasio y hierro, fortaleciendo el sistema inmunológico y apoyando la función cardiovascular, ya que actúa como diurético natural y puede ayudar a regular la presión arterial.

Puede ser efectivo para aliviar migrañas y el estreñimiento, así como prevenir la aparición de hemorroides. Su consumo forma parte de remedios tradicionales para mejorar procesos inflamatorios internos.

Limpia el hígado y beneficia la salud renal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar y consumir jugo de papa en ayunas

La preparación es sencilla. Se debe lavar muy bien una papa blanca, retirar cualquier brote o zona verde, licuarla con un poco de agua tibia y consumir el jugo inmediatamente en ayunas, unos 30 minutos antes del desayuno. Se recomienda evitar usar papas verdes o con brotes, debido a la presencia de solanina, una sustancia potencialmente tóxica.

El consumo sugerido es de una vez al día durante unos ocho días para notar mejoras en síntomas digestivos. El jugo puede tomarse sin colar para aprovechar la fibra o colado si se prefiere solo el líquido. El jugo puede beberse solo o mezclado con otros jugos de vegetales o frutas para mejorar su sabor.

Precauciones y advertencias de especialistas

Especialistas advierten que este remedio es un complemento y no sustituye el tratamiento médico prescrito. Se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporar el jugo de papa a la dieta, especialmente en personas con problemas renales o condiciones crónicas, debido a su alto contenido de potasio.

El jugo de papa debe prepararse con papas frescas, sin manchas verdes ni brotes, y consumirse de inmediato para asegurar la máxima conservación de nutrientes y evitar intoxicaciones.