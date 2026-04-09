México

Francesa revela por qué en México se siente más hermosa que en su propio país

La tiktoker Vivi Voyage compartió el doloroso motivo por el que asegura que en Francia no se sentía valorada

Guardar
Vivi Voyage relató el bullying que sufrió antes de mudarse al país.
Vivi Voyage relató el bullying que sufrió antes de mudarse al país.

La tiktoker Vivi Voyage, creadora de contenido originaria de Francia y actualmente residente en México, se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un emotivo video donde explicó por qué considera que en territorio mexicano su apariencia física ha sido mejor recibida que en su país natal.

La influencer generó conversación luego de recordar una frase que anteriormente había mencionado en TikTok, donde aseguró sentirse como “un diez en México” y como “un tres en Francia”, comentario que despertó curiosidad entre sus seguidores y la llevó a profundizar sobre el tema.

Fue así como Vivi decidió contar el difícil pasado que vivió durante su infancia y adolescencia, asegurando que durante muchos años fue víctima de burlas por su delgadez extrema.

Su poderoso mensaje sobre aceptación y autoestima se volvió viral en TikTok.
Su poderoso mensaje sobre aceptación y autoestima se volvió viral en TikTok.
“Siempre fui delgada, extremadamente delgada... todo se notaba y fue motivo de acoso”, relató la creadora de contenido.

Según explicó, su físico la convirtió constantemente en blanco de comentarios ofensivos y actitudes de rechazo dentro de la escuela, situación que terminó marcando su autoestima.

“Todos alejaban sus escritorios de mí como si fuera alguien sucio”, recordó.

La influencer también reveló que una de las situaciones que más la afectó emocionalmente fue que algunas personas solían sujetarla de las muñecas únicamente para burlarse de lo delgada que era.

“Me agarraban y no me soltaba y se reían de mí”, comentó.

México cambió su percepción

Vivi Voyage contó cómo cambió su percepción personal al mudarse de país.
Vivi Voyage contó cómo cambió su percepción personal al mudarse de país.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó a vivir a México, donde asegura que comenzó a experimentar una percepción completamente distinta sobre su físico.

De acuerdo con su testimonio, en territorio mexicano su complexión dejó de ser motivo de burla y pasó a ser vista como una característica que llamaba la atención de manera positiva.

“Cuando llegué a México mi cuerpo no fue ridículo... fue algo diferente”, explicó.

Vivi aseguró que, aunque no considera que su belleza haya cambiado, sí cambió por completo la manera en la que se siente tratada por quienes la rodean.

“No soy más bonita aquí, pero aquí no me escondo”, expresó.

Finalmente, la influencer cerró su reflexión con una frase que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. “No era mi cuerpo el problema, era mi entorno”.

La tiktoker francesa hizo un polémico video demostrando que en su país de origen no era considerada una mujer guapa y en México sí lo era

Tras compartir su historia, miles de usuarios mexicanos llenaron la publicación de mensajes positivos y muestras de apoyo, destacando su belleza y agradeciéndole sus palabras hacia el país.

“eres 1 millon, mi amor”; “Eres un 10 en todo el universo”; “Para mi bella estas”; “muy bella Vivi!!”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

El video ya suma miles de reproducciones y continúa generando conversación entre internautas, quienes han destacado la importancia de reflexionar sobre el impacto que puede tener el entorno social en la autoestima de una persona.

Temas Relacionados

FrancesaVivi VoyageviralFranciaredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

Más Noticias

Convocan a “cascarita por la memoria” en CDMX en medio de críticas al gobierno por desapariciones

Las familias organizan un juego y una jornada de actividades para denunciar los vacíos de respuesta ante la crisis de búsquedas

Convocan a “cascarita por la memoria” en CDMX en medio de críticas al gobierno por desapariciones

Tras 25 años sin regulación y a pesar de ser la entidad más poblada del país, el Estado de México contará por primera vez con una Ley de Salud

De acuerdo al Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2026 de la Secretaría de Bienestar, el 48.8 % de los mexiquenses carecen de acceso a la seguridad social

Tras 25 años sin regulación y a pesar de ser la entidad más poblada del país, el Estado de México contará por primera vez con una Ley de Salud

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Giovana Lozano Hernández será ingresada a una prisión federal estadounidense luego de que la condenaron a poco más de 5 años de cárcel

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Personas con discapacidad y neurodivergencias protagonizan el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas: fecha, lugar y actividades

“Universos Diversos” busca visibilizar el trabajo creativo de artistas que históricamente han enfrentado barreras para acceder a los espacios culturales

Personas con discapacidad y neurodivergencias protagonizan el Primer Festival de Artes Escénicas Inclusivas: fecha, lugar y actividades

Importancia del café en la salud: beneficios, riesgos y consumo recomendado

Consumir este grano tiene sus beneficios, pero se debe cuidar con ciertas enfermedades

Importancia del café en la salud: beneficios, riesgos y consumo recomendado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Sentencian a mexicana que colaboró con el Cártel del Noreste para ingresar a casi 2 mil migrantes a EEUU: así operaba

Asesinan a niño de 7 años en Gómez Palacio, Durango: mujer resulta herida en ataque armado

Cuál fue la enfermedad terminal que devolvió la libertad a Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio

Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Alejandra Ley, actriz de ‘La Oficina’, pide a Sheinbaum intervenir por violencia de género en la ANDA

Pulso GNP 2026: fechas, preventa y todo lo que debes saber del festival en Querétaro

Tito Fuentes aclara cuál es su estado de salud ante rumores de una nueva crisis médica

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

BTS en México: este es el setlist oficial que cantarán en sus conciertos del tour “ARIRANG”

DEPORTES

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Selección de Canadá: ¿Qué es la lesión de isquiotibiales que acecha a Alphonso Davies?

Agotados los boletos para el Mexico Open 2026: ya no hay entradas para el fin de semana

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?