Francesa revela por qué en México se siente más hermosa que en su propio país

Vivi Voyage relató el bullying que sufrió antes de mudarse al país.

La tiktoker Vivi Voyage, creadora de contenido originaria de Francia y actualmente residente en México, se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un emotivo video donde explicó por qué considera que en territorio mexicano su apariencia física ha sido mejor recibida que en su país natal.

La influencer generó conversación luego de recordar una frase que anteriormente había mencionado en TikTok, donde aseguró sentirse como “un diez en México” y como “un tres en Francia”, comentario que despertó curiosidad entre sus seguidores y la llevó a profundizar sobre el tema.

Fue así como Vivi decidió contar el difícil pasado que vivió durante su infancia y adolescencia, asegurando que durante muchos años fue víctima de burlas por su delgadez extrema.

Su poderoso mensaje sobre aceptación y autoestima se volvió viral en TikTok.

“Siempre fui delgada, extremadamente delgada... todo se notaba y fue motivo de acoso”, relató la creadora de contenido.

Según explicó, su físico la convirtió constantemente en blanco de comentarios ofensivos y actitudes de rechazo dentro de la escuela, situación que terminó marcando su autoestima.

“Todos alejaban sus escritorios de mí como si fuera alguien sucio”, recordó.

La influencer también reveló que una de las situaciones que más la afectó emocionalmente fue que algunas personas solían sujetarla de las muñecas únicamente para burlarse de lo delgada que era.

“Me agarraban y no me soltaba y se reían de mí”, comentó.

México cambió su percepción

Vivi Voyage contó cómo cambió su percepción personal al mudarse de país.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó a vivir a México, donde asegura que comenzó a experimentar una percepción completamente distinta sobre su físico.

De acuerdo con su testimonio, en territorio mexicano su complexión dejó de ser motivo de burla y pasó a ser vista como una característica que llamaba la atención de manera positiva.

“Cuando llegué a México mi cuerpo no fue ridículo... fue algo diferente”, explicó.

Vivi aseguró que, aunque no considera que su belleza haya cambiado, sí cambió por completo la manera en la que se siente tratada por quienes la rodean.

“No soy más bonita aquí, pero aquí no me escondo”, expresó.

Finalmente, la influencer cerró su reflexión con una frase que rápidamente se viralizó en plataformas digitales. “No era mi cuerpo el problema, era mi entorno”.

La tiktoker francesa hizo un polémico video demostrando que en su país de origen no era considerada una mujer guapa y en México sí lo era

Tras compartir su historia, miles de usuarios mexicanos llenaron la publicación de mensajes positivos y muestras de apoyo, destacando su belleza y agradeciéndole sus palabras hacia el país.

“eres 1 millon, mi amor”; “Eres un 10 en todo el universo”; “Para mi bella estas”; “muy bella Vivi!!”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

El video ya suma miles de reproducciones y continúa generando conversación entre internautas, quienes han destacado la importancia de reflexionar sobre el impacto que puede tener el entorno social en la autoestima de una persona.