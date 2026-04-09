México

¿Depósito pendiente? Qué significa el mensaje “Pago en proceso” en el Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez

El sistema permite dar seguimiento a los depósitos y conocer en qué etapa se encuentra el apoyo económico

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La Beca Benito Juárez, uno de los principales apoyos económicos para estudiantes de educación básica, media superior y superior en México, opera actualmente mediante un sistema de depósitos bancarios a través del Banco del Bienestar.

En este esquema, uno de los mensajes más comunes dentro del Buscador de Estatus es “pago en proceso”, lo que ha generado dudas entre beneficiarios sobre el estado de sus depósitos.

Este estatus forma parte del seguimiento digital que permite consultar la situación de la beca, los pagos y el avance en la bancarización, mecanismo implementado para que los recursos se entreguen directamente en cuentas bancarias.

Qué indica el estatus “pago en proceso” y cómo consultarlo

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez pueden cobrar su apoyo a través de la tarjeta Bienestar (X/@Beca)
(X / @Beca)

Dentro del Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez, el mensaje “pago en proceso” señala que el depósito ya fue programado, pero aún no se ha reflejado en la cuenta del beneficiario. Es decir, el recurso se encuentra en trámite y puede tardar en completarse.

El sistema también puede mostrar otras etiquetas como “pagos pendientes” o “depositado”, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el apoyo económico. Esta información se organiza en la sección de “Becas Emitidas”, donde se detallan los periodos que cubre cada pago, la fecha estimada de depósito y el banco encargado.

Para revisar esta información, es necesario ingresar al Buscador de Estatus oficial, capturar la CURP, completar el proceso de verificación y consultar los resultados, donde también se indica el programa al que pertenece el estudiante y su forma de pago.

Bancarización, formas de pago y seguimiento de depósitos

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El sistema de bancarización implica que los apoyos se depositan directamente en una cuenta del Banco del Bienestar, lo que sustituye la entrega en efectivo. Este modelo busca facilitar el acceso a los recursos, mejorar la seguridad y permitir un seguimiento más claro de los pagos.

Existen dos formas principales de recibir la beca: mediante depósito en tarjeta bancaria o, en algunos casos, a través de órdenes de pago presenciales. En ambos esquemas, el Buscador de Estatus permite conocer el avance del proceso, desde la asignación de tarjeta hasta la entrega del recurso.

Los pagos se realizan de manera bimestral y pueden variar en fechas, por lo que las autoridades recomiendan revisar constantemente la plataforma oficial para dar seguimiento a cualquier actualización.

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