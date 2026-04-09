México

Clínica de sueros vitaminados también tenía sede en Zacatecas: así era por dentro

Las autoridades investigan la muerte de 8 personas por este tratamiento, Cofepris señala presunta contaminación

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(Instagram/@clinicahomotoxicologica)
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Actualmente se busca a Jesús Maximiano “N”, doctor vinculado a la muerte de ocho personas por tratamiento con suero vitaminado, la clínica funcionaba en Sonora, pero también tenía una sucursal en Zacatecas.

Recientemente se difundió un video de cómo era esta clínica por dentro, pero no se trata de la que está en Hermosillo, tampoco coincide con las fotos de un testimonio.

La dirección de la clínica en Zacatecas es Zacatecas #167, entre Guerrero e Hidalgo, colonia Centro. El lugar se promocionaba con frases como “¿Quieres tener más energía y sentirte bien en un lugar de relajación y comodidad?"

Los pacientes recibían el tratamiento intravenoso, fallecieron al menos cuatro personas Crédito: (Instagram/@clinicahomotoxicologica)

En el video, al menos 12 personas descansaban en reposets con las piernas extendidas y una canalización intravenosa en su brazo.

Un hombre que parece ser personal de la clínica por su pijama quirúrgica, les brindaba explicaciones mientras se reproducían videos del mar y otros paisajes.

Los sueros vitaminados se ofrecían incluso como un regalo de Navidad o año nuevo, las redes sociales de la clínica Homotoxicológica también publicaban campañas de aplicación de esta sustancia en la calle.

¿Por qué murieron personas por el suero vitaminado?

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) investiga la composición de los sueros utilizados, los cuales contenían combinaciones de vitaminas y otras sustancias promocionadas como “células madre”.

Las muestras están siendo analizadas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la Ciudad de México.

(Instagram/@clinicahomotoxicologica)
(Instagram/@clinicahomotoxicologica)

La causa probable de las muertes sería una reacción séptica provocada por bacterias en los sueros, presuntamente contaminados durante su preparación o aplicación.

Así lo explicó David Kershenobich, titular de la Secretaría de Salud federal, quien hizo hincapié en los riesgos de este tipo de procedimientos y advirtió:

“Es importante que la gente comprenda que muchos de esos sueros no van a servir para nada”.

Los hechos ocurrieron en una clínica homeopática de Hermosillo, donde los tratamientos intravenosos se aplicaban tanto en el consultorio como en domicilios particulares. Esta práctica complica identificar el origen exacto de la contaminación, según reconocieron las autoridades.

Mientras la clínica permanece cerrada, el médico identificado como Jesús Maximiano N., de 65 años, continúa prófugo.

Cómo era la clínica

El consultorio del médico señalado, ubicado en la avenida Leocadio Salcedo 117 en Hermosillo, ofreció servicios diversos desde 2009, entre ellos medicina biológica regenerativa celular, acupuntura, electroacupuntura, ozonoterapia, homotoxicología, colonoterapia, toma de muestras de laboratorio, y medicina homeopática.

La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)
La Fiscalía de Sonora investiga a Jesús Maximiano “N” por la muerte de ocho pacientes vinculados a suero vitaminado. (Anayeli Tapia/Infobae)

El establecimiento también funcionó como recolector de muestras para análisis clínicos y llegó a compartir espacio con un químico farmacobiólogo.

El propio doctor afirmó haber realizado un diplomado en síndrome metabólico y enfermedades, impartido supuestamente de manera conjunta por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Sin embargo, no existe prueba de que ambas instituciones hayan ofrecido ese diplomado juntas; cada una ha desarrollado cursos y proyectos de forma independiente, pero no en colaboración directa como sostuvo el médico.

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