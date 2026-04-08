México

Hombre que recibió sueros vitaminados revela síntomas en clínica de Hermosillo: “Tan cargado que me quedé dormido”

Las autoridades investigan la muerte de cuatro personas que tomaron el mismo tratamiento

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Los sueros vitaminados habrían causado que un paciente se quedara dormido, por lo que no regresó a la clínica
Una botella grande con líquido amarillo, posiblemente un suero vitaminado, en el interior de una clínica de Hermosillo, donde se investigan muertes relacionadas con estos tratamientos. (Facebook/julioc.gaxiola)

Cuatro personas fallecieron tras recibir un tratamiento de suero vitaminado en una clínica de Hermosillo, Sonora, ahora un ex paciente del mismo doctor contó su experiencia y señaló irregularidades.

En su testimonio de Facebook, Julio Gaxiola compartió imágenes al interior de la clínica y aseguró que no confiaba en los sueros; sin embargo, sus familiares le pagaron el tratamiento de suero vitaminado como una alternativa.

Actualmente, las autoridades investigan la muerte de cuatro personas que recibieron sueros vitaminados en esta clínica.

Un hombre con gorra y auriculares recibe una infusión intravenosa de líquido amarillo en un entorno de clínica, vista en ángulo
El testimonio se mostró recibiendo una infusión de suero vitaminado, un tratamiento bajo investigación por muertes en clínicas de Hermosillo. (Facebook/julioc.gaxiola)

Julio Gaxiola dijo que continuó los tratamientos porque eran una cortesía de sus seres queridos, aunque suspendió las sesiones tras quedarse dormido por la alta concentración de suero vitaminado.

Durante una de las aplicaciones, el paciente pierde el conocimiento y presenta reflujo de sangre, sin que el personal de salud intervenga de inmediato.

“Me formuló el suero tan ‘cargado’ que literalmente me quedé profundamente dormido. El suero se acabó y tuve reflujo de sangre… y la enfermera, bien gracias", expresó.

Una bolsa de suero amarillo colgando, con un tubo conectándose. Se ven varias personas borrosas sentadas en una habitación iluminada por ventanas
Un suero vitaminado cuelga en una clínica, el testimonio aseguró que sólo acudió para aceptar la cortesía de sus familiares (Facebook/julioc.gaxiola)

El paciente señala que varios familiares y conocidos también se han aplicado sueros en ese lugar. “No está de más que mi testimonio le sirva a más gente”, concluye.

Estas son las condiciones que relató el hombre

Durante la consulta, el médico le propuso suspender sus medicamentos psiquiátricos sin mayor valoración. “Haremos que dejes los antidepresivos y el antiepiléptico”, le asegura el doctor antes de aplicarle el suero.

  • El ambiente de la clínica no garantiza condiciones sanitarias: “me estaban comiendo vivo una parvada de mosquitos”.
  • El personal come aperitivos y galletas mientras manipula jeringas y canaliza a los pacientes.
  • Presencia de niños canalizados sin supervisión de un pediatra.

Preparación médica

  • El doctor exhibe certificaciones de seminarios de “medicina estética”, no de especialidades clínicas.
  • El consultorio vende productos de marcas asociadas a la “industria del bienestar” de dudosa efectividad científica como Herbalife.
  • El doctor sugiere suspender medicamentos psiquiátricos y antiepilépticos sin valoración especializada: “haremos que dejes los antidepresivos y el antiepiléptico”, escribió.
Interior de una clínica con paredes blancas, diplomas y certificados enmarcados, un gran póster de iridología y un letrero de ruta de evacuación
Se observa el interior de una clínica en Hermosillo, con certificados enmarcados y un póster de iridología (Facebook/julioc.gaxiola)

Fidelidad de tratamientos

  • El paciente presenta estudios médicos, pero el doctor no realiza evaluación clínica detallada.
  • Se aplican sueros sin diagnóstico médico claro ni evidencia científica de su beneficio.
  • Se ofrecen procedimientos como plasma rico en plaquetas o células madre sin explicación ni base científica.

Por qué podría ser peligroso un suero vitaminado

El suero vitaminado es una mezcla líquida que suele contener solución fisiológica o glucosada, enriquecida con vitaminas, minerales, electrolitos y, en ocasiones, aminoácidos.

Este preparado se administra directamente al torrente sanguíneo mediante una vía intravenosa, lo que permite una absorción inmediata de los nutrientes.

Originalmente, este método fue pensado para tratar a pacientes que presentan deficiencias nutricionales severas, problemas en la absorción intestinal o deshidratación aguda.

Sin embargo, en los últimos años se ha promovido comercialmente como una solución rápida para aliviar la fatiga, aumentar la energía o hidratar el cuerpo, sin que exista una necesidad médica real.

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)
El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Riesgos asociados con el uso sin control médico

Expertos han señalado que la popularidad de los sueros vitaminados ha llevado a muchas personas a recurrir a ellos sin previa valoración profesional, lo que incrementa el riesgo de complicaciones.

Cuando estos productos se aplican sin supervisión, las sustancias entran en el organismo sin pasar por los mecanismos naturales de regulación, lo que puede derivar en efectos adversos significativos.

Entre los peligros identificados por los especialistas, destaca la hipervitaminosis, una condición que aparece cuando el organismo recibe más vitaminas de las que necesita.

El exceso de vitaminas liposolubles —A, D, E y K— es especialmente preocupante, ya que no se eliminan fácilmente y pueden acumularse en órganos como el hígado y los riñones, generando daños potencialmente irreversibles.

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