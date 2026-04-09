México

Científicos alertan sobre un virus marino que podría provocar ceguera: ¿Ya llegó a México?

El Nodavirus de Mortalidad Encubierta (CMNV), presente en mariscos crudos, logró saltar a humanos y actualmente está bajo investigación

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Foto: Imagen ilustrativa generada con IA
Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

Un virus marino que antes solo afectaba a peces y crustáceos ahora genera preocupación internacional tras ser vinculado con casos de ceguera en humanos. Se trata del nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV), un patógeno que, según estudios recientes, podría transmitirse a través del consumo o manipulación de mariscos crudos.

¿Qué es el nodavirus CMNV y por qué preocupa?

El nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV) es un virus de ARN que originalmente se detectó en especies marinas como camarones y peces, donde provocaba muertes “silenciosas” en granjas acuícolas.

Sin embargo, investigaciones publicadas en revistas científicas como Nature Microbiology han confirmado que este virus logró saltar a humanos, en un fenómeno conocido como zoonosis.

Lo más alarmante es que se ha relacionado con una enfermedad ocular llamada hipertensión ocular persistente con uveítis viral anterior (POH-VAU), que puede causar inflamación, daño en la retina y pérdida de la visión.

¿Cómo se contagia este virus marino?

Los estudios epidemiológicos identificaron dos principales vías de exposición:

  • Manipulación de mariscos crudos sin protección
  • Consumo de pescado o mariscos sin cocinar

En al menos 71% de los casos analizados, los pacientes habían tenido contacto directo con productos del mar en estas condiciones.

Además, los científicos lograron detectar el virus directamente en tejidos oculares humanos, con una coincidencia genética de casi 99% respecto al virus presente en animales marinos.

Síntomas: así afecta a la vista

El CMNV no provoca una enfermedad generalizada como otros virus, sino que ataca directamente los ojos. Entre los principales síntomas están:

  • Inflamación ocular persistente
  • Presión intraocular elevada
  • Dolor y enrojecimiento
  • Visión borrosa
  • En casos graves, ceguera irreversible

Este comportamiento lo hace particularmente inusual, ya que muestra afinidad específica por el tejido ocular.

¿Ya llegó a México?

Hasta ahora, no hay reportes confirmados de casos en México.

Los brotes documentados se concentran principalmente en China y algunas regiones de Asia, donde se detectó el aumento de enfermedades oculares asociadas a este virus.

No obstante, especialistas advierten que el CMNV:

  • Está presente en ecosistemas marinos de todo el mundo
  • Puede encontrarse en especies de cultivo y silvestres
  • Representa un riesgo emergente global, especialmente en países con alto consumo de mariscos

¿Debes dejar de comer mariscos?

Por ahora, no hay evidencia de contagio por mariscos bien cocidos. Las recomendaciones clave son:

  • Evitar consumir mariscos crudos o poco cocidos
  • Usar protección al manipular productos del mar
  • Mantener buenas prácticas de higiene en la cocina

Los científicos subrayan que aún faltan estudios para entender completamente el alcance del virus, pero piden vigilancia sanitaria internacional.

Un virus bajo observación global

El hallazgo del CMNV marca un precedente importante: sería el primer virus marino vinculado directamente con una enfermedad ocular en humanos, lo que abre nuevas preocupaciones sobre la transmisión de patógenos desde ecosistemas acuáticos.

Aunque el riesgo inmediato en México es bajo, el tema ya está en la mira de la comunidad científica mundial. La clave, por ahora, está en la prevención y en seguir de cerca la evolución de este virus emergente.

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