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BTS en México: este es el setlist oficial que cantarán en sus conciertos del tour “ARIRANG”

Este tour mundial llegará a varias partes del mundo, incluyendo diversas paradas en América Latina como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil

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BTS abrió su gira de conciertos ARIRANG
BTS abre su gira de conciertos ARIRANG (Créditos: BIGHIT Music)

El grupo de K-pop, BTS abrió su gira de conciertos “ARIRANG”, este 9 de abril en el Estadio Goyang, ubicado en Corea del Sur, marcando su regreso a los escenarios después de casi dos años de ausencia.

Este tour mundial llegará a varias partes del mundo, incluyendo diversas paradas en América Latina como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, de esta forma la banda confirmó casi 85 fechas para toda la gira.

Las ARMY (nombre de su fanclub) mexicanas tendrán la oportunidad de tener en la Ciudad de México tres de estos espectáculos en vivo, donde podrán disfrutar de varios de sus éxitos como “IDOL” y “I Need U”.

Setlist de BTS en México

Esta es la lista de canciones que RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook presentaron durante el primer concierto de la gira en su país natal, por lo que se prevé que sea el mismo setlist que interpreten en México para sus seguidoras.

  • Hooligan
  • Aliens
  • Run BTS
  • They don’t know bout us
  • Like animals
  • Fake love
  • Swim
  • Merry go round
  • 2.0
  • Normal
  • Not today
  • Mic drop
  • FYA
  • Fire
  • Body to body
  • Idol
  • Come over
  • Butter
  • Dynamite
  • Mikrokosmos
  • I need u
  • Please
  • Into the sun
BTS en México. (Jesús Avilés/Infobae México)
BTS en México. (Jesús Avilés/Infobae México)

Conciertos de BTS en México

BTS se presentará en México con una serie de conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La visita de la banda surcoreana ha generado gran expectativa entre sus seguidoras.

Sin embargo, el evento también ha estado marcado por diversas polémicas relacionadas con la empresa encargada de la venta de boletos, Ticketmaster. Fans han señalado presuntas irregularidades en el proceso, lo que ha provocado inconformidad y debate en redes sociales, las cuales continúan a semanas de que se lleven a cabo los esperados conciertos.

¿Cuántas veces ha visitado la agrupación de K-pop el país?

Las seguidoras mexicanas han tenido la oportunidad de disfrutar a BTS en tres ocasiones como grupo, además de un concierto en solitario de uno de sus integrantes.

  • 2014: Music Bank México en la Arena Ciudad de México, primera visita del grupo al país.
  • 2015: Concierto en solitario con la gira The Red Bullet en la Ciudad de México.
  • 2017: Última presentación del grupo en México antes de su pausa por servicio militar.
  • 2025: Hope on the Stage Tour de J-Hope con conciertos en el Palacio de los Deportes.

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