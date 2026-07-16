México

Así puedes tramitar la constancia para darte de alta en el IMSS Bienestar

Este documento permite a cualquier persona demostrar que no cuenta con seguridad social vigente, requisito frecuente acceder a IMSS Bienestar y otros servicios médicos regionales

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Hombre con bata blanca y corbata firma un documento sobre un escritorio con una pila de papeles, un ordenador portátil con figuras anatómicas, una planta y una lámpara.
El trámite se realiza en línea en minutos, sin salir de casa y sin más requisitos que la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia de no derechohabiencia del IMSS es un documento gratuito que certifica la falta de seguridad social activa y que millones de mexicanos necesitan para acceder a servicios médicos, entre ellos IMSS Bienestar.

Realizar el trámite toma unos minutos, sin salir de casa y sin más requisitos que la Clave Única de Registro de Población (CURP) y un correo electrónico. Está disponible en el portal oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en www.imss.gob.mx, o desde la aplicación móvil IMSS Digital, para iOS y Android, las 24 horas del día, los 365 días del año.

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Con infraestructura, fortalecen red hospitalaria, alrededor de 16 hospitales han sido intervenidos para reforzar los turnos (Gobierno de México)

Qué certifica este documento y quién puede solicitarlo

Manos de un hombre sosteniendo un teléfono celular con la pantalla mostrando la aplicación del IMSS, campos de texto y un teclado virtual.
Al ingresar los datos, el sistema arroja uno de dos resultados posibles. El primero es “Vigente”, que indica que la CURP está asociada a un Número de Seguridad Social activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia acredita que una persona no tiene afiliación vigente al IMSS en el momento exacto de la consulta. Puede tramitarla cualquier persona que cuente con CURP: bebés, niños y adultos que no estén registrados en la seguridad social del instituto.

Al ingresar los datos, el sistema arroja uno de dos resultados posibles. El primero es “Vigente”, que indica que la CURP está asociada a un Número de Seguridad Social activo. El segundo es “Sin derecho a servicio médico”, que confirma que la persona no tiene acceso a la atención del IMSS, ya sea porque nunca estuvo registrada o porque su afiliación ya no está en vigor.

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Para qué sirve la constancia de no derechohabiencia

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
Dependiendo de la institución, el documento puede denominarse “hoja de no derechohabiencia” o “constancia de no derechohabiente”, pero ambos términos refieren al mismo archivo generado por el portal del IMSS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este documento es requerido por una variedad de instituciones públicas. Las más frecuentes son clínicas y hospitales de los sistemas de salud estatales o federales —incluido IMSS Bienestar— que lo exigen para brindar atención médica gratuita a quienes no tienen seguridad social.

Dependiendo de la institución, el documento puede denominarse “hoja de no derechohabiencia” o “constancia de no derechohabiente”, pero ambos términos refieren al mismo archivo generado por el portal del IMSS.

Cómo tramitarla en línea, paso a paso

El proceso toma solo unos minutos y no requiere acudir a ninguna oficina. Los pasos son:

1. Ingresar al portal oficial del IMSS en www.imss.gob.mx o abrir la aplicación IMSS Digital.

2. Seleccionar la sección “Constancia de no derechohabiencia”.

3. Capturar la CURP y un correo electrónico válido.

4. Resolver el captcha de verificación.

5. Descargar el PDF generado o recibirlo en el correo registrado.

El documento incluye nombre completo, CURP, fecha y lugar de nacimiento, folio del trámite, la leyenda “No cuenta con derecho al servicio médico”, fecha de expedición, código QR y sello digital. No requiere firma ni sello adicional.

Trámite presencial y casos especiales

Existe una excepción importante: si la CURP presenta inconsistencias o errores en el Registro Nacional de Población (RENAPO), el sistema del IMSS no podrá generar la constancia.
Existe una excepción importante: si la CURP presenta inconsistencias o errores en el Registro Nacional de Población (RENAPO), el sistema del IMSS no podrá generar la constancia.

Quienes no puedan realizar el proceso en línea tienen la opción de acudir a la subdelegación del IMSS más cercana. En ventanilla se requiere presentar la CURP y una identificación oficial vigente; en algunos casos, también un comprobante de domicilio. El documento se entrega el mismo día y el trámite es gratuito.

Existe una excepción importante: si la CURP presenta inconsistencias o errores en el Registro Nacional de Población (RENAPO), el sistema del IMSS no podrá generar la constancia. En ese caso, es necesario acudir primero a RENAPO para corregir los datos antes de intentar el trámite.

Vigencia y cuándo generarla

Una mano adulta sostiene un smartphone. La pantalla muestra el portal de la Secretaría de Bienestar, con el escudo del Gobierno de México y el logo del Banco del Bienestar.
El trámite puede repetirse cuantas veces sea necesario, de forma gratuita, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constancia tiene validez únicamente el día en que se emite. Algunas instituciones pueden aceptarla con unos días de antigüedad, pero la recomendación general es generarla el mismo día en que se presentará ante la dependencia o institución que la solicite.

El trámite puede repetirse cuantas veces sea necesario, de forma gratuita, desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Para consultas o aclaraciones adicionales, el IMSS dispone de la línea telefónica 800 623 23 23, opción 1, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

En qué casos piden la constancia de no derechohabiencia

Se pide principalmente para:

  • Trámites escolares: Algunas escuelas públicas piden este documento para darte de alta en el seguro escolar.
  • Solicitudes de empleo: Algunos trabajos lo piden como requisito de contratación.
  • Atención médica: Lo exigen hospitales públicos para demostrar que no recibes servicios de salud por parte del IMSS.

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