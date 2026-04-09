México

Avanza en el Edomex iniciativa de infracciones que se desvincula del Registro Nacional de Detenciones

La iniciativa se crea tras resolución de la SCJN que obliga a reformar la ley estatal

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Residuos CDMX
Avalan en Comisiones del Congreso del Edomex la iniciativa de Registro municipal de infracciones (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

El Estado de México avanza en la construcción de un nuevo modelo de justicia cívica con la aprobación de un Registro Municipal de Infracciones, una herramienta que busca fortalecer la seguridad pública y prevenir violaciones a los derechos humanos en los 125 municipios de la entidad.

La iniciativa, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, fue avalada por comisiones unidas de la LXII Legislatura mexiquense, con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de mecanismos más eficientes para el control de infracciones administrativas, sin invadir competencias federales.

Uno de los puntos clave del dictamen es que este registro no incluirá detenciones, ya que estas corresponden al ámbito del Registro Nacional de Detenciones, evitando así duplicidades y posibles conflictos legales.

Ajustes tras resolución de la Suprema Corte

Una sala de audiencias con jueces de la Suprema Corte sentados en un estrado curvo de madera. Banderas, un retrato y asientos vacíos en primer plano
En 2023, la SCJN resolvió que era inconstitucional diversos artículos de la Ley de Justicia Cívica del Edomex

La reforma responde a una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucionales diversos artículos de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México aprobada en noviembre de 2023.

En este sentido, el nuevo esquema legal busca armonizar la normativa estatal con los criterios constitucionales, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Cabe recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad en diciembre de 2023, misma que fue resuelta en octubre de 2025 por la SCJN, obligando al Congreso local a realizar las adecuaciones correspondientes.

Funcionamiento del Registro Municipal de Infracciones

Atizapán de Zaragoza
El Registro Municipal de Infracciones se aplicaría en los 125 municipios del Edomex (Jorge Contreras/Infobae México)

El Registro Municipal de Infracciones será operado por los Juzgados Cívicos de cada municipio y tendrá como finalidad concentrar la información de las personas que hayan cometido faltas administrativas.

Entre los datos que deberá contener se incluyen:

  • Nombre completo de la persona infractora
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Domicilio y municipio de residencia
  • Información del expediente
  • Resolución emitida
  • Sanción impuesta
  • Forma de cumplimiento o conmutación

Este registro permitirá a las autoridades llevar un control ordenado y transparente de las infracciones, además de facilitar la toma de decisiones en materia de sanciones.

Clave para identificar reincidencias

Uno de los principales objetivos de esta herramienta es identificar la reincidencia en faltas administrativas. Para ello, las juezas y jueces cívicos estarán obligados a consultar el registro antes de emitir una resolución.

De esta manera, podrán individualizar las sanciones con base en los antecedentes de cada persona, lo que contribuirá a una aplicación más justa y proporcional de la ley.

Durante la sesión de trabajo, el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo destacó que el dictamen incorpora las aportaciones de las y los legisladores, reflejando un análisis integral de la propuesta.

Protección de datos personales y confidencialidad

El documento también establece medidas estrictas para garantizar la protección de los datos personales contenidos en el registro, ya que se trata de información sensible.

Las personas servidoras públicas que tengan acceso deberán asegurar su confidencialidad y resguardo, conforme a la normatividad vigente en materia de protección de datos.

Además, quienes administren el sistema contarán con claves confidenciales que permitirán dejar constancia de cualquier registro, consulta o modificación de la información, fortaleciendo así la transparencia y trazabilidad del sistema.

Herramienta para políticas públicas y prevención social

Más allá del ámbito sancionador, el Registro Municipal de Infracciones también servirá como una fuente de información estratégica para los gobiernos locales.

Los datos recopilados permitirán diseñar políticas públicas orientadas a:

  • Prevenir conductas antisociales
  • Promover el orden y la paz pública
  • Implementar programas de bienestar social
  • Desarrollar estrategias de prevención de adicciones

Asimismo, se contempla que los procedimientos resueltos mediante mecanismos alternativos de solución de controversias también queden registrados, lo que permitirá un seguimiento integral de cada caso.

Fortalecimiento de la justicia cívica en Edomex

Con esta reforma, el Estado de México da un paso importante hacia la modernización de su sistema de justicia cívica, alineándolo con estándares constitucionales y de derechos humanos.

La creación del Registro Municipal de Infracciones no solo busca mejorar la gestión de faltas administrativas, sino también contribuir a la construcción de comunidades más seguras, ordenadas y justas.

Se espera que, una vez aprobado en el pleno legislativo, este nuevo mecanismo comience a implementarse en los municipios, marcando un cambio significativo en la manera en que se atienden las infracciones cívicas en la entidad.

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