México

Alertan por estafas digitales a fans: así roban datos usando artistas y conciertos

La Policía Cibernética de la CDMX advirtió sobre el aumento de fraudes digitales que utilizan la imagen de artistas y eventos musicales para engañar a usuarios

Guardar
La Policía Cibernética de la CDMX advirtió sobre el aumento de fraudes digitales que utilizan la imagen de artistas y eventos musicales para engañar a usuarios
La Policía Cibernética de la CDMX advirtió sobre el aumento de fraudes digitales que utilizan la imagen de artistas y eventos musicales para engañar a usuarios

La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta ante el incremento de estafas digitales dirigidas a fans de artistas y conciertos, un fenómeno que ha ganado terreno en redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para explotar el entusiasmo de los seguidores, especialmente cuando se trata de eventos exclusivos o de alta demanda.

A través de perfiles falsos o cuentas que suplantan la identidad de artistas, promotores o empresas, los estafadores logran generar confianza en potenciales víctimas.

El objetivo principal es claro: obtener datos personales, contraseñas o información bancaria mediante engaños cuidadosamente diseñados.

Así operan las estafas con artistas y conciertos

El modus operandi detectado por la Policía Cibernética se basa en tres elementos clave: urgencia, apariencia de legitimidad y promesas atractivas.

Estafadores digitales utilizan páginas falsas, accesos VIP y supuestas promociones de conciertos para engañar a fans y robar datos personales y bancarios, advierte la Policía Cibernética de la CDMX
Estafadores digitales utilizan páginas falsas, accesos VIP y supuestas promociones de conciertos para engañar a fans y robar datos personales y bancarios, advierte la Policía Cibernética de la CDMX

Los delincuentes difunden enlaces fraudulentos acompañados de mensajes como “últimos boletos disponibles” o “acceso VIP exclusivo”, lo que impulsa a los usuarios a actuar de manera inmediata sin verificar la autenticidad de la oferta.

Estos enlaces redirigen a páginas web falsas que imitan portales oficiales de venta de boletos o sitios de artistas reconocidos. Una vez dentro, se solicita a los usuarios ingresar datos sensibles, que posteriormente son utilizados para fraudes financieros o robo de identidad.

Además, estas prácticas suelen viralizarse rápidamente, ya que se apoyan en la masificación de contenidos en redes sociales, donde los usuarios comparten información sin confirmar su veracidad.

Recomendaciones clave para evitar caer en fraudes

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos digitales:

  • No dar clic en enlaces sospechosos o provenientes de fuentes desconocidas
  • Verificar que las páginas web correspondan a sitios oficiales antes de ingresar datos
  • Evitar compartir información personal o bancaria en plataformas no confiables
  • Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas digitales
  • Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales
  • Desconfiar de promociones que parezcan excesivamente atractivas

También se recomienda consultar directamente los canales oficiales de los artistas o las plataformas autorizadas para la compra de boletos, a fin de confirmar la autenticidad de cualquier promoción.

Prevención y denuncia: claves para la seguridad digital

La Policía Cibernética subrayó la importancia de mantener dispositivos actualizados y evitar el uso de redes WiFi públicas al realizar transacciones o ingresar información sensible.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude a través de sus canales oficiales, lo que permite identificar patrones, prevenir nuevos casos y fortalecer las estrategias de ciberseguridad.

Imagen WWS43PU5OVGHZEX4MTSBIU7UUM

En un contexto donde la digitalización avanza rápidamente, la prevención se vuelve una herramienta fundamental. La combinación de información verificada, hábitos digitales seguros y atención a señales de alerta puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y un fraude.

El llamado de las autoridades es claro: mantenerse alerta y priorizar la seguridad en línea, especialmente ante ofertas relacionadas con artistas y conciertos que, aunque atractivas, podrían ser el anzuelo de un delito digital.

Temas Relacionados

estafas digitalesPolícia Cibernéticaplataformas digitalesaccesos VIPmexico-noticias

Más Noticias

Alumna de CCH Azcapotzalco de la UNAM gana concurso internacional con auto hecho de residuos electrónicos

La universitaria creó una réplica de Fórmula E ganando el certamen Recover E

Alumna de CCH Azcapotzalco de la UNAM gana concurso internacional con auto hecho de residuos electrónicos

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

El interprete abre la conversación sobre una práctica que ha cambiado las reglas en la industria

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

Mujer se vuelve viral al amenazar con usar la Ley Valeria tras ser acusada de pagar con billete falso a conductor de app

El momento fue captado en video y rápidamente provocó debate en redes sociales

Mujer se vuelve viral al amenazar con usar la Ley Valeria tras ser acusada de pagar con billete falso a conductor de app

Profepa clausura obras turísticas ilegales en Yucatán, se perforó un cenote y se talaron árboles nativos para construir un río subterráneo

Más de 10 mil metros cuadrados de selva se vieron afectadas por estas acciones

Profepa clausura obras turísticas ilegales en Yucatán, se perforó un cenote y se talaron árboles nativos para construir un río subterráneo

Greenpeace pide denunciar afectaciones por derrame de petróleo en el Golfo de México, acusa que gobierno minimiza acciones de activistas

A través del sitio web de la organización, las personas pueden sumarse para ser activistas digitales y sumarse a las exigencias por este desastre ambiental

Greenpeace pide denunciar afectaciones por derrame de petróleo en el Golfo de México, acusa que gobierno minimiza acciones de activistas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

Un crimen ordenado por su pareja: revelan nuevos datos sobre el asesinato del secretario de Ayuntamiento de Ocampo

Marina detiene a 22 miembros de “Los Crazy Group” y “Los Manzanos”, grupos generadores de violencia en Ecatepec

Cuál es el hospital de Polanco donde murió “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez

Localizan sin vida a psicóloga desaparecida en un hotel de Córdoba

Caen en CDMX los autores materiales del asesinato del estilista Micky Hair en Polanco

ENTRETENIMIENTO

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

Famoso actor de “Amor en Custodia” asegura que no lo contratan por no tener seguidores en redes sociales

BTS en México: este es el setlist oficial que cantarán en sus conciertos del tour “ARIRANG”

La influencer Jessica Esotérica ingresa a terapia intensiva tras crisis de salud

Pulso GNP 2026: consulta aquí el cartel oficial del festival de Querétaro

Violeta Isfel revela si estuvo a punto de caer en una red de trata de personas: “Salí a tiempo”

DEPORTES

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Mundial 2026: así ha sido el camino de la Selección de Canadá en sus partidos previo al debut contra Bosnia

Japón presenta uniforme para el Mundial 2026 con inspiración en el anime

¿Cómo le fue a los equipos mexicanos en los cuartos de final de ida de la CONCACAF Champions Cup?

México en el top 5 de países con más mundiales disputados, pero el único que no ha ganado ninguno

Rodrigo Pacheco se enfrentará a Bort Arnak en los octavos de final del Mexico City Open