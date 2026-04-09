Alertan por estafas digitales a fans: así roban datos usando artistas y conciertos

La Policía Cibernética de la CDMX advirtió sobre el aumento de fraudes digitales que utilizan la imagen de artistas y eventos musicales para engañar a usuarios

La Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta ante el incremento de estafas digitales dirigidas a fans de artistas y conciertos, un fenómeno que ha ganado terreno en redes sociales y plataformas digitales.

De acuerdo con las autoridades, los ciberdelincuentes han perfeccionado sus métodos para explotar el entusiasmo de los seguidores, especialmente cuando se trata de eventos exclusivos o de alta demanda.

A través de perfiles falsos o cuentas que suplantan la identidad de artistas, promotores o empresas, los estafadores logran generar confianza en potenciales víctimas.

El objetivo principal es claro: obtener datos personales, contraseñas o información bancaria mediante engaños cuidadosamente diseñados.

Así operan las estafas con artistas y conciertos

El modus operandi detectado por la Policía Cibernética se basa en tres elementos clave: urgencia, apariencia de legitimidad y promesas atractivas.

Estafadores digitales utilizan páginas falsas, accesos VIP y supuestas promociones de conciertos para engañar a fans y robar datos personales y bancarios, advierte la Policía Cibernética de la CDMX

Los delincuentes difunden enlaces fraudulentos acompañados de mensajes como “últimos boletos disponibles” o “acceso VIP exclusivo”, lo que impulsa a los usuarios a actuar de manera inmediata sin verificar la autenticidad de la oferta.

Estos enlaces redirigen a páginas web falsas que imitan portales oficiales de venta de boletos o sitios de artistas reconocidos. Una vez dentro, se solicita a los usuarios ingresar datos sensibles, que posteriormente son utilizados para fraudes financieros o robo de identidad.

Además, estas prácticas suelen viralizarse rápidamente, ya que se apoyan en la masificación de contenidos en redes sociales, donde los usuarios comparten información sin confirmar su veracidad.

Recomendaciones clave para evitar caer en fraudes

Ante este panorama, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de estos delitos digitales:

No dar clic en enlaces sospechosos o provenientes de fuentes desconocidas

Verificar que las páginas web correspondan a sitios oficiales antes de ingresar datos

Evitar compartir información personal o bancaria en plataformas no confiables

Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas digitales

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Desconfiar de promociones que parezcan excesivamente atractivas

También se recomienda consultar directamente los canales oficiales de los artistas o las plataformas autorizadas para la compra de boletos, a fin de confirmar la autenticidad de cualquier promoción.

Prevención y denuncia: claves para la seguridad digital

La Policía Cibernética subrayó la importancia de mantener dispositivos actualizados y evitar el uso de redes WiFi públicas al realizar transacciones o ingresar información sensible.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude a través de sus canales oficiales, lo que permite identificar patrones, prevenir nuevos casos y fortalecer las estrategias de ciberseguridad.

En un contexto donde la digitalización avanza rápidamente, la prevención se vuelve una herramienta fundamental. La combinación de información verificada, hábitos digitales seguros y atención a señales de alerta puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y un fraude.

El llamado de las autoridades es claro: mantenerse alerta y priorizar la seguridad en línea, especialmente ante ofertas relacionadas con artistas y conciertos que, aunque atractivas, podrían ser el anzuelo de un delito digital.