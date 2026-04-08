México

Sin acta de nacimiento y con madre detenida: así registró el DIF a hermanos de Eithan, niño asesinado por sus padres en Chihuahua

Autoridades realizaron el registro sin la presencia de la madre, actualmente detenida

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Padres de Eithan Daniel detenidos en Chihuahua
Los padres de Eithan están detenidos por la muerte del menor. Foto: Fiscalía de Chihuahua

La coordinadora del Registro Civil en Ciudad Juárez, Karla Gutiérrez Isla, informó que los hermanos del menor Eithan —quien fue asesinado presuntamente por sus padres— ya fueron registrados oficialmente, aunque bajo condiciones extraordinarias debido a la compleja situación legal de su entorno familiar.

La funcionaria explicó que el proceso se realizó sin la presencia de la madre, quien no cuenta con acta de nacimiento y actualmente se encuentra detenida. Esta condición derivó en que el DIF Estatal asumiera la custodia de los menores, al considerar que los abuelos paternos no representaban una opción viable para su resguardo.

Actualmente, los niños permanecen bajo tutela de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que también intervino en los trámites legales para garantizar su identidad jurídica.

Registro en condiciones excepcionales

Debido a la ausencia de los padres en el proceso, el registro de los menores se realizó mediante la figura legal de “persona distinta”, mecanismo que permite a quien tiene la tutela llevar a cabo el trámite ante el Registro Civil.

En este contexto, las autoridades enfrentaron distintas particularidades. En el caso del niño mayor, no existe certeza sobre la identidad del padre, por lo que fue inscrito únicamente con los apellidos maternos.

La madre de Eithan Daniel se declaró culpable del asesinato de su hijo de 18 meses, al admitir que ejercía violencia constante contra el menor. (Redes sociales)
La madre de Eithan Daniel se declaró culpable del asesinato de su hijo de 18 meses, al admitir que ejercía violencia constante contra el menor. (Redes sociales)

En contraste, el menor de tres años sí pudo ser registrado con los apellidos de ambos padres, al contar con información suficiente para acreditar la filiación.

La funcionaria detalló que estos procedimientos buscan garantizar el derecho a la identidad de los menores, incluso en escenarios complejos como el que rodea este caso.

Madre sin identidad legal

Uno de los aspectos más delicados del caso es la situación de la madre, quien carece de acta de nacimiento. De acuerdo con Gutiérrez Isla, al tratarse de una persona mayor de edad, deberá iniciar un juicio para acreditar la inexistencia de su registro y solicitar la expedición del documento oficial.

Sin embargo, este proceso no puede llevarse a cabo actualmente debido a que la mujer se encuentra privada de la libertad, lo que limita sus posibilidades legales para regularizar su situación.

Este escenario refleja las dificultades que enfrentan personas sin identidad jurídica en México, especialmente cuando se ven involucradas en procesos legales o familiares.

El caso Eithan y un procedimiento inédito

Respecto al caso de Eithan, la funcionaria recordó que el menor no contaba con acta de nacimiento al momento de su fallecimiento, lo que obligó a las autoridades a implementar un procedimiento extraordinario.

En coordinación con la fiscalía, se llevó a cabo un proceso de validación de identidad mediante documentos y declaraciones de los padres. Esto permitió primero generar el acta de nacimiento y posteriormente la de defunción.

Gracias a este mecanismo, se evitó que el cuerpo del menor fuera tratado como no identificado, una situación que hubiera complicado aún más el caso.

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