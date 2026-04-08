Sheinbaum elogia misión Artemis II, pero cuestiona uso de recursos para investigaciones científicas

Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pueblo de este 8 de abril en Palacio Nacional. (Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum manifestó su opinión sobre la misión Artemis II al espacio, durante la conferencia matutina de este 8 de abril en Palacio Nacional.

Expresó que las imágenes mostradas de la Tierra y la Luna son extraordinarias, asegurando que hay países que cuentan con la capacidad de desarrollar este tipo de investigaciones científicas

“Siempre va quedar una pregunta de si ese recurso debería utilizarse para mejorar la condición de vida de millones de personas que viven en la pobreza”, planteó la mandataria mexicana.

Manifestó que por motivos científicos este proyecto tiene sus virtudes pero, ya que es de suma importancia tener conocimiento sobre el espacio, pero existe una contraparte que tiene una relevancia similar sobre la pobreza en el mundo.

More than two-thirds of the Moon showcasing the intricate features of the nearside photographed by the NASA Artemis II crew from the Orion spacecraft during the lunar flyby mission, April 6, 2026. The 600-mile-wide impact crater, Orientale basin, lies along the transition between the near and far sides and is sometimes partly visible from Earth. The round black spot northeast of Orientale is Grimaldi crater, known for its exceptionally dark mare lava floor and heavily degraded rim. NASA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

Artemis II: marca el regreso de los humanos a la Luna

La misión Artemis II de la NASA se perfila como el siguiente paso para el regreso de personas a la Luna tras más de cinco décadas. El objetivo central involucró el vuelo de la nave Orión tripulada por cuatro astronautas, que darán una vuelta al satélite natural de la Tierra sin descender en su superficie.

Los responsables del proyecto destacaron que los detalles técnicos aprendidos en Artemis I permitieron corregir fallas y perfeccionar procedimientos, lo que sustenta la confianza en el éxito de este nuevo intento.

Entre los avances clave figura la implementación de sistemas de soporte vital avanzados y la actualización continua de la computadora central de la nave Orión. El desarrollo del cohete SLS también representa una parte esencial del programa, al permitir transportar mayor carga y garantizar la seguridad de la tripulación.

La NASA subrayó que el proceso incorpora métodos de análisis de datos en tiempo real para detectar y solucionar contingencias en el trayecto.

La misión Artemis II no solo pretende ensayar futuras maniobras sino que marca el principio de una nueva etapa de exploración espacial. El siguiente paso será Artemis III, previsto para permitir el primer alunizaje humano desde 1972.