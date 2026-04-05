México

Instalan bomba en mina de Sonora para bajar nivel de agua y avanzar en rescate de mineros

El equipo comenzó a operar durante la noche de este sábado; las brigadas de rescate mantienen más de 255 horas de trabajo sin ubicar a tres trabajadores

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El operativo reúne a 353 elementos de distintas corporaciones, quienes han mantenido labores continuas durante más de 255 horas. (Crédito: SSPC)
El operativo reúne a 353 elementos de distintas corporaciones, quienes han mantenido labores continuas durante más de 255 horas. (Crédito: SSPC)

Las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario, Sinaloa, continúan con la instalación y operación de un sistema de bombeo que busca reducir el nivel de agua acumulada al interior del yacimiento, donde permanecen atrapados tres trabajadores.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la jornada del sábado y las primeras horas de este domingo se completó la instalación de una bomba de 25 caballos de fuerza en la zona identificada como punto crítico. El equipo comenzó a funcionar alrededor de las 23:50 horas, una vez concluida la conexión eléctrica necesaria para su operación.

A partir de su puesta en marcha, el nivel del agua descendió aproximadamente dos metros, lo que equivale a la extracción de alrededor de 12 mil 600 litros. Esta reducción es considerada un paso necesario para permitir el acceso seguro de las brigadas de rescate a áreas más profundas de la mina.

En paralelo, continúan los trabajos de perforación, que registran un avance cercano a los 79 metros lineales. Estas maniobras forman parte de la estrategia para alcanzar zonas donde podrían encontrarse los mineros. Al mismo tiempo, se mantiene en evaluación el retiro de material en uno de los contrapozos, una tarea que se realiza sin interferir con las operaciones de bombeo.

Rescatistas laboran en la mina Santa Fe. (X/@CNPC_MX
Rescatistas laboran en la mina Santa Fe. (X/@CNPC_MX

Suman esfuerzos

El operativo reúne a 353 elementos de distintas corporaciones, quienes han mantenido labores continuas durante más de 255 horas desde que se reportó el incidente. Entre los participantes se encuentran fuerzas armadas, personal de protección civil, técnicos especializados y trabajadores de la empresa operadora de la mina.

Las acciones incluyen recorridos de supervisión conjunta para evaluar las condiciones del sitio y ajustar las estrategias conforme avanzan las maniobras. La coordinación entre las distintas instancias busca mantener condiciones de seguridad para los rescatistas mientras se intenta avanzar hacia el área donde se presume que permanecen los trabajadores.

En paralelo, autoridades han sostenido reuniones con los familiares de los mineros para informarles sobre el desarrollo de las labores y los avances técnicos registrados hasta el momento.

Hasta el cierre de esta nota informativa, no se ha logrado ubicar a las tres personas atrapadas. Las labores de rescate continúan de forma ininterrumpida, con énfasis en el control del agua y la estabilización de la estructura interna de la mina.

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